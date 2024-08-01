【奥运会】所罗门群岛派长跑选手参加百米短跑令人不解

（巴黎综合电）所罗门群岛为一名马拉松选手报名参加星期五（8月2日）的巴黎奥运会女子100米短跑预赛，令该国田径界感到不解。

第三次参加奥运会的莎伦·菲里苏亚（Sharon Firisua），是一名中长跑运动员，从未参加高水平的100米竞赛，但她却将在本届奥运会上，与世界各地的女飞人同场较量。

所罗门群岛田径总会早前提名两名短跑选手，以外卡身份参加巴黎奥运会。但该国奥委会最终提名1500米全国冠军莎伦出征奥运会。

莎伦（30岁）在上届东京奥运会上，获得女子马拉松赛第72名。她在2016年首次参加奥运会时，止步于女子5000米首圈赛。不过，她这次却无法取得拿手项目的参赛资格。

所罗门群岛田总会长迈克·夸利（Kuali）接受澳大利亚电视台ABC访问时说，这个决定令人感到意外。

所罗门群岛女子100米及200米冠军 扬言不再参加田径赛

所罗门群岛女子100米及200米冠军乔维塔·阿鲁尼亚（Jovita Arunia）对莎伦获选参赛，感到愤怒。乔维塔说：“我们才是短跑运动员。我不知道哪里出了问题，真是令人难以置信。”

所罗门群岛奥委会没有对法新社的询问，做出回应。

为此，乔维塔扬言不再参加田径赛。她说：“因为他们的所作所为，我不会再参加比赛了。”

所罗门群岛共派出两名运动员参加本届奥运会，另一人是女泳手伊莎贝拉·米勒（Isabella Millar）。