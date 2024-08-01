侧记：最爱埃菲尔铁塔前看沙排 巴黎大皇宫内看击剑

这不是我第一次到法国，过去在度蜜月时就曾经在塞纳河旁散步，也欣赏过埃菲尔铁塔之美，但对于能亲眼目睹各国代表团在奥运开幕式上乘船经塞纳河入场，以及在埃菲尔铁塔前观看沙滩排球赛，我仍充满期待。

但为了顾全大局，我最终选择在开幕式上坐在特罗卡德罗广场（又称夏乐宫地区）这个主舞台周围，透过大屏幕，观看运动员乘船来到特罗卡德罗广场。谁知天不作美，开幕式前就下起雨，看不见那美丽的夕阳红，还得狼狈地边撑着小雨伞边打稿。

所幸，在埃菲尔铁塔前举行的沙排赛没有令人失望。趁着没有新加坡运动员上场的一天，我和摄影师“偷溜”去看沙排。当时是上午8时多，阳光明媚，天气还挺凉爽。尽管绕了一大圈寻找媒体入口处，但一入场，真的觉得一切都是值得的。

天空碧蓝如洗，背景是330米高的埃菲尔铁塔和奥运会五环，阳光洒在白色的沙滩上，风景美如画。再加上现场播放的各种流行动感音乐、球迷热情的欢呼声，气氛极好，真像置身于一场沙滩派对，期待下次能在黄昏时分再来一次。

巴黎大皇宫内看击剑比赛。（谢智扬摄）

另一个让我留下深刻印象的场馆是巴黎大皇宫，那里举行的项目是击剑和跆拳道。

笔者为报道我国击剑选手阿米塔和可丽雅的比赛去了两次。虽然巴黎大皇宫内外有不少施工正在进行，但比赛主舞台非常壮观。

由于击剑运动始于古代欧洲，并且是被法国人发扬光大，因此我们经常在击剑比赛中听到的“Engarde”“Prets”及“Allez”其实都是法语，意思分别是“预备”“准备好了吗”和“开始”。

正因如此，那两天巴黎大皇宫内的气氛可说是热烈极了，大批欧洲击剑迷到场为自家运动员加油打气，大家的热情程度，让我仿佛置身于一场万人足球赛现场。

虽说巴黎奥组委将多个著名地标与景点作为巴黎奥运会的比赛场馆，在很大程度上是为了减少建设新场馆，以及减少施工与碳排放，但以笔者亲身经历，将比赛带进有历史、有故事的地方进行，确实是个很棒的体验，绝对能让观众留下永生难忘的回忆。