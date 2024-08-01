【奥运会】50米自由泳也游不进半决赛 陈永进：期待明年世锦赛

我国短距离自由泳专家陈永进在巴黎时间星期四（8月1日）上午举行的男子50米自由泳预赛中， 以22秒26的成绩无缘半决赛。

陈永进在他的第六场预赛中排名第四，在73名参赛选手中总排名第32，无法挤进由16人组成的半决赛。

上届冠军德雷塞尔惊险晋级半决赛

在星期四早上的预赛中排名第一的是澳大利亚泳手麦克沃伊（McEvoy），他的成绩是21秒32。上届奥运会冠军、美国名将德雷塞尔（Dressel）以21秒91总排名第13，惊险晋级半决赛。

陈永进在此项目的个人最佳成绩也是21秒91，这是他在去年柬埔寨东运会上所缔造的成绩，这同时也是全国纪录。

陈永进当时便是凭借这个达到奥运会A标的成绩，成为首位锁定巴黎奥运会参赛资格的运动员。

首次参加奥运会的他在本届奥运会参加两个项目，在50米自由泳之前，他也在两天前出战了100米自由泳预赛。他当时游出了49秒60的成绩，在79名泳手中总排名第38。

随着他在50米自由泳也无缘半决赛，他的第一趟奥运会之旅也正式宣告结束。

他在赛后受访时说：“这不是我想要的成绩，虽然我已按照计划执行，但没有起到应有的效果，所以还得回去继续努力。”

他也透露会在9月开学前短暂休息。“我会在9月开学前短暂休息，但开学前几个星期就会恢复训练了。

“明年还有世锦赛和东运会，我觉得我不可能这么快放弃游泳。”明年的世界游泳锦标赛在新加坡举行。

尽管巴黎奥运会之旅已经结束，但陈永进认为，能够来到这里已算是梦想成真，希望到2028年奥运会时能更有竞争力。