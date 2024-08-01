【奥运会】郑钦文闯入女单决赛 改写中国网球历史

（巴黎综合电）21岁女将郑钦文星期四（8月1日）在罗兰·加洛斯体育场举行的巴黎奥运会网球女单半决赛中，以6比2、7比5爆冷战胜世界首号的波兰好手伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek），成为史上首名打入奥运网球单打决赛的中国球员。

首次亮相奥运会的郑钦文将在决赛中，与克罗地亚的多娜·维基奇（Donna Vekic）或斯洛伐克的安娜卡洛琳娜·施密德洛娃（Anna Karolina Schmiedlova），争夺女单金牌。

郑钦文经历了连续两场超过三个小时的鏖战后，好不容易取得半决赛资格。

郑钦文比赛后向观众席上的支持者致敬。（法新社）

她说：“我感到非常开心，开心无法完全形容我现在的心情。如果要我为国家再打三个小时，我愿意这么做。那是一场精彩的比赛，因为要击败伊加并不容易，这项比赛对她来说非常重要。”

伊加曾在罗兰·加洛斯体育场四次捧起法国公开赛冠军杯，因此被视为本届奥运会夺冠大热门。

虽然23岁的伊加过去六次与郑钦文交手不曾落败，但郑钦文此役发挥非常出色，很快以三次破发拿下第一盘。

伊加第二盘重振旗鼓，建立4比0的优势，但郑钦文连扳四局，追平比分。郑钦文接着再破发成功，以6比5反超。伊加这时失误连连，连丢七分，最终俯首称臣。

郑钦文打进女单决赛后，超越了2008年北京奥运会取得女单第四名的李娜，缔造中国奥运网球单打最佳成绩。

中国曾获得两枚奥运网球奖牌，均来自女双项目。李婷／孙甜甜赢得2004年金牌，晏紫／郑洁则在2008年摘取铜牌。