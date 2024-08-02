【奥运会】骆建佑闯男单八强平我国纪录 将与安赛龙争半决赛权

骆建佑在巴黎奥运会男单16强赛中，以2比0战胜近两次交手都不敌的中国球员李诗沣，杀入八强之林。这也让他平了罗纳德在2004年雅典奥运会上闯八强的新加坡羽毛球男单奥运会最佳成绩。

尽管休息不到18小时，但我国羽毛球头号男单骆建佑在巴黎时间星期四（8月1日）下午重新站上拉夏贝尔门体育馆（La Chapelle Arena）赛场上，却比上两场小组赛更生龙活虎，直落两局以23比21、21比15击败近两次交手都不敌的中国球员李诗沣，杀入八强之林。

骆建佑在前一天晚上才刚以2比0击败萨尔瓦多球员坎朱拉（Canjura），凭借小组赛两连胜，锁定16强参赛权，成为自2004年雅典奥运会的罗钠德（Ronald Susilo）以来，首位在奥运会打进16强的新加坡羽毛球男单球员。

罗纳德当时止步八强，创新加坡羽毛球男单在奥运会史上的最佳成绩，意味着骆建佑已追平这项纪录。

骆建佑三年前在东京献奥运首秀，但因为被分到与印度尼西亚好手金廷同组而只能排名小组第二，无法晋级淘汰赛阶段。

骆建佑在获胜后与球迷开心挥手。（谢智扬摄）

第二局掌控比赛

本届奥运会，骆建佑在首两场小组赛对垒实力较低的选手虽胜，却胜得一点也不轻松，整体表现难以叫人信服。但本场对上世界排名第六的李诗沣，世界排名第12的骆建佑状态回勇，在首局比赛以23比21险胜后，次局几乎完全控制比赛。

他在比赛中表现得非常灵活，不仅在多次跌倒后迅速弹起回球，化解危机，也有多次的精彩杀球，让现场观众看得直呼过瘾，拍案叫绝。

与首局两人不断互换领先权相比，骆建佑在第二局可说是由始至终都处于领先位置。尽管他在比分来到20比12时三次痛失赛点，但最终还是有惊无险地以21比15锁定复赛席位。

随着这场胜利，骆建佑也终止了他对李诗沣两连败的颓势，将交手记录优势改写为五胜二负。在此之前，骆建佑虽在两人的交手记录上以四胜二负占优，但近两次交手都败给李诗沣。

但骆建佑在赛后受访时说：“我不会高兴得太早，因为工作还未结束。”

骆建佑的父母在儿子16强获胜后，在场外给予儿子大大的拥抱。（谢智扬摄）

安赛龙比骆建佑多休息一天

在成功力压李诗沣晋级八强之后，骆建佑预计将在巴黎时间星期五（8月2日）下午至傍晚时段与前世界第一的丹麦好手，同时也是好朋友安赛龙（Axelsen）争夺半决赛权。

安赛龙之前被分入四人一组的小组，比骆建佑多打了一场比赛，但他的上一场比赛在星期三（7月31日），因此比起连续两天作战的骆建佑，安赛龙至少好好休息了一天。

对此，骆建佑说：“下一场比赛我将对垒我的好朋友安赛龙，我非常期待这场对决。他昨天之后就开始休息了，所以我明天必须全力以赴 。”

安赛龙是上届奥运会羽毛球男单金牌得主，骆建佑认为压力都在对方身上，自己还挺享受当黑马的。他说：“我只管享受比赛和全力以赴。”

骆建佑过去在巡回赛与安赛龙交手过10次，但只取得过两场胜利，最后一次是在2022年安赛龙的主场丹麦公开赛。