【奥运会】首日发挥出色 我国帆船手卢军汉暂列第七

（马赛港讯）我国帆船好手卢军汉星期四（8月1日）在马赛港进行巴黎奥运会男子标准激光级帆船首日两轮比赛后，累计总分23分，在43人中暂排第七名。

新加坡代表团擎旗手之一的卢军汉（27岁）先在首轮比赛中获得第15名，接着在第二轮名列第八，最终两轮累计总分23分，只比第六位的塞浦路斯选手康蒂德斯（Kontides）多一分。

秘鲁选手佩斯基耶拉（Peschiera）凭借第二轮第一名的成绩，以总分七分，暂时领先。上届冠军澳大利亚的沃恩（Wearn）以总分14分位居第二。葡萄牙的马尔克斯（Marques）排名第三，总分16分。

根据比赛规则，完成10轮比赛后总分最低的10名选手，才有资格参加8月6日的奖牌轮，争夺金牌。

第三与第四轮比赛将在星期五（2日）进行。

卢军汉在去年的杭州亚运会上，不但首次赢得亚运金牌，还取得巴黎奥运会参赛资格。这是他第二次亮相奥运会；在三年前的东京奥运会上，他在35名选手中排名第21，无缘奖牌轮。

女子帆船激光雷迪尔级 法国选手首轮比赛夺首名

与此同时，巴黎奥运会女子帆船激光雷迪尔级也在星期四点燃战火。法国选手露易丝·塞尔贝拉（Louise Cervera）在首轮比赛中获得第一名，暂时领先。中国运动员顾敏排在第二位。上届冠军丹麦的安妮马里·林多姆（Anne-Marie Rindom）排名第七。