凯蒂成奥运史上得牌最多女泳手 两项泳池奥运纪录被破

（巴黎综合电）巴黎奥运会游泳项目本地时间星期五（8月2日）凌晨再有两项奥运纪录被破。美国女将凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）在女子4X200米自由泳接力决赛和队友们摘银，成为奥运史上得牌最多的女泳将。

17岁的加拿大天才少女萨默·麦金托什（Summer Macintosh）在女子200米蝶泳决赛，以2分03秒03的成绩打破中国名将张雨霏在东京创下的奥运纪录摘金，这是她本届第二金。美国泳手雷根·史密斯（Regan Smith）以2分03秒84的成绩摘银。张雨霏带病上阵，游出2分05秒09得铜。

澳大利亚队在女子4X200米自由泳接力决赛的7分38秒08成绩，也打破奥运纪录。这是她们本届游泳第五金，继续领跑游泳奖牌榜。美国队游出7分40秒86摘银，中国队以7分42秒34得铜。

这是凯蒂·莱德基生涯的第13枚奥运奖牌，使她成为奥运历史女泳将之最。她的队友艾琳·杰梅尔（Erin Gemmell）说：“能够成为她历程的一部分，即使只是其中十三分之一，也令人惊叹。”

获200米女子蛙泳银牌后 塔恰娜宣布退役

美国选手凯特·道格拉斯（Kate Douglass）在女子200米蛙泳决赛，以2分19秒24的成绩夺冠。上届冠军、南非好手塔恰娜·史密斯（Tatjana Smith）以2分19秒60摘银。荷兰泳手特丝·斯豪滕（Tes Schouten）游出2分21秒05摘铜。

27岁的南非泳将塔恰娜夺银后宣布退役，巴黎之旅夺得一金一银。（路透社）

27岁的塔恰娜赛后确认退役，计划去拥抱游泳外的生活。她说：“我不知道未来10年我还会不会想看到泳池。”她在两届奥运共取得两金两银，是南非奥运史上最出色的运动员。

匈牙利的科什（Kos）则称霸男子200米仰泳，成绩是1分54秒26。希腊的克里斯图（Christou，1分54秒82）和瑞士的米秋科夫（Mityukov，1分54秒85）分别得到银牌和铜牌。