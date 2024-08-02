【奥运会】美国女篮轻取比利时出线 期待八连冠

（里尔路透电）卫冕冠军美国女篮以87比74轻取比利时，于新加坡时间星期五（8月2日）凌晨取得巴黎奥运女篮C组小组赛胜利，成功晋级复赛，剑指奥运八连冠。

比利时虽然在比赛初期落后，但凭借安东尼娅·德拉埃尔（Antonia Delaere）和艾玛·梅塞曼（Emma Meesseman）的出色发挥在首节将比分追至23平。两人全场联手贡献40分。

不过，美国很快找回状态并取得领先，布里安娜·斯图尔特（Breanna Stewart）表现出色，全场砍下26分，阿贾·威尔逊（A’ja Wilson）贡献23分。

比赛在靠近比利时边境的皮埃尔·莫罗伊体育馆进行，美国在比赛中遭主场观众发出大量嘘声。威尔逊赛后表示享受嘘声：“我喜欢观众发出嘘声，这是我们比赛美好的一面，能够证明别人错了。”

在另一场C组比赛中，德国凭借萨图·萨巴利（Satou Sabally）的33分，以75比64战胜日本，同样获得复赛名额。

B组比赛方面，法国以75比54战胜尼日利亚，小组第一出线，加比·威廉姆斯（Gabby Williams）贡献14分、五个篮板和七次助攻。在另一场B组比赛中，澳大利亚以70比65力挫加拿大，取得本届奥运首胜。

这场胜利让澳大利亚重燃出线希望，她们须在星期天（4日）死拼法国，小组垫底的加拿大也将迎来和尼日利亚的生死战。