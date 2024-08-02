【奥运会】透视角：登顶女子体操全能赛 西蒙妮传奇仍在延续

在一众球星和明星关注之下，西蒙妮赢得个人本届奥运会第二金，下来将继续在各单项决赛争取佳绩。

王者归来，27岁美国体操名将西蒙妮·拜尔斯（Simone Biles）以59.131分的绝对高分，在新加坡时间星期五（8月2日）凌晨赢得巴黎奥运女子体操全能冠军。她成为史上第三个两次赢得奥运女子全能冠军的运动员，也是历史第一个在一届比赛后再次夺冠的运动员。

这是巴黎奥运受关注的比赛之一。女子体操全能赛观众席上迎来柯里（Curry）、杜兰特（Durant）在内的半支美国篮球队、足球名宿齐达内（Zidane）、网球名宿塞雷纳·威廉姆斯、歌星亚莉安娜·格兰德 （Ariana Grande）等巨星。

西蒙妮身穿镶嵌有9929颗施华洛世奇水晶的体操服登场，熠熠生辉。她首先在跳马中出场，用去年世锦赛刚开创的“拜尔斯二跳”出战，得到15.766高分，先拔头筹。之后在高低杠中，西蒙妮出现失误，只得到13.733分，两轮后分数排名第三，落后领先的巴西选手丽贝卡·安德拉德（Rebeca Andrade）0.267分。

这对西蒙妮而言不是问题，她在平衡木上得到14.566分，再度领先。最后一项自由操是西蒙妮的强项，最后登场的她拿下15.066分。在她完成动作时，全场一同起立欢呼，冠军归属已经没有悬念。最终西蒙妮夺冠，丽贝卡（57.932分）获得亚军。西蒙妮的队友、上届冠军苏妮莎·李（Sunisa Lee，56.465分）获得季军。

西蒙妮在个人强项自由操取得15.066分，锁定冠军。（法新社）

进入最伟大运动员讨论行列 西蒙妮：这很疯狂

从2013年起，除了东京奥运会，西蒙妮在她参加的每届奥运或世锦赛都没有让全能冠军旁落。她已拥有六枚奥运金牌、23枚世锦赛金牌。能够统治女子体操赛场逾10年，西蒙妮体操女王的地位早已无可动摇，甚至进入最伟大运动员的讨论行列。

西蒙妮说：“我能进入最伟大运动员的讨论中，这很疯狂。我想的就只是，我是来自得克萨斯州斯普林的那个喜欢翻跟头的西蒙妮·拜尔斯。”

三年前的东京奥运，西蒙妮因为心理健康问题，先是在团体决赛中途退赛，之后又先后退出全能、跳马、高低杠和自由操决赛，最终在相对弱项的平衡木复出，夺得一面铜牌。一生金牌无数的西蒙妮，将那面铜牌视作最有意义的一面奖牌。

女子体操运动员巅峰期很短，西蒙妮在东京奥运会时已经24岁，不少人都会认为她不可能重返奥运赛场。东京奥运会后，西蒙妮休息足足两年后才回到赛场，不过不管是美国国内还是国际赛场，仍旧是无人能敌。

西蒙妮（左）和夺得铜牌的队友苏妮莎·李在比赛结束后，拿着美国国旗庆祝。（法新社）

西蒙妮在场外的影响力早已超越体操和体育界。她在东京奥运退赛的经历引发人们对运动员心理健康的关注，也让运动员们可以更坦然地承认他们内心的脆弱。就在西蒙妮夺得全能冠军的同时，《纽约时报》等媒体翻出共和党副总统候选人万斯（Vance）针对她东京退赛时做的批评性评论，试图将这作为选战话题。

西蒙妮是自1952年时年30岁的苏联选手玛利亚·格洛克斯卡娅（Maria Gorokhovskaya）之后，年纪最大的奥运女子体操全能冠军。这很有可能是西蒙妮的最后一届奥运。在全能决赛后，她还将参加各单项决赛，其中在跳马和自由操都具有绝对的夺金实力，她的传奇仍在继续。