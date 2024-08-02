【奥运会】在爱与“顺其自然”间长大的世界冠军——专访墨士廉父母

未满18岁的帆船小将墨士廉，第一次踏上奥运舞台，却已承载着全新加坡人的奥运金牌梦。这个以大海为伴、非一般的阳光少年，有着什么样的成长经历？是什么样的非一般父母，让这个从没上过学的小孩，16岁就能充满信心地站上世界之巅，却始终保有一颗纯真谦卑的情怀？《联合早报》在巴黎奥运会开幕之前独家专访了墨士廉的父母，听他们分享儿子的成长经历。

第一次看到丁慧卿时，她和我想象中的“虎妈”形象大相径庭。晒得黝黑的皮肤、不施粉黛，说话时非常有亲和力，采访过程中房间里也一直萦绕着她爽朗的笑声，很难让人联想到这是一位世界顶尖帆船运动员的母亲。



她的大儿子，下个月才满18岁的墨士廉（Maximilian Maeder），是帆船项目水翼风筝板的两届世锦赛冠军、三届世青赛冠军和最新出炉的亚运会金牌得主。这位瑞士-新加坡混血小将也是新加坡在巴黎奥运会上的夺金大热门。

墨士廉是我国帆船史上首位在世锦赛上扬威的选手，同时也创造了奥林匹克级别帆船史上最年轻冠军的纪录。（Oman Sail提供）

年纪轻轻就被冠上世界冠军头衔的运动员，身上免不了要背负父母殷切的期望。但和这对爸爸妈妈交谈两个小时下来，居然没感受到丝毫望子成龙的期待或焦虑，一切尽是如此轻松自如的快乐和享受。

爸妈不“虎” 放任孩子自由成长

从两人在采访过程中谈到的生活点滴，不难看出，爸爸瓦伦丁（Valetin Maeder）和妈妈丁慧卿都绝不是虎妈严父，他们的育儿字典里反复出现的关键词就是：“顺其自然”。

夫妻俩热爱运动，常常带着儿子们一起尝试滑雪、乒乓球、游泳、水上滑板等各类运动：“墨士廉一学会走路，就上了滑雪板，妈妈教他游泳时他还不到两岁。”

爸爸瓦伦丁（Valetin Maeder，左一）带着墨士廉（右一）接触各类运动，滑雪也是墨士廉擅长的运动之一。（受访者提供）

“我经常跟朋友一起玩风筝冲浪，忽然心血来潮，也想看看这个小不点能怎么玩。” 就这样，六岁的墨士廉在爸爸的带领下第一次接触到风筝冲浪。10岁那年，晋级尝试水翼风筝板，一试就爱上了。

从此小小墨士廉一头载进水翼风筝板这项运动，好胜的性格让他不断地钻研“如何在水面上飞得更快更稳”，从爸爸这第一位启蒙导师，一路上总会不断碰上同样玩水翼风筝板的“大人”，因为欣赏这孩子的认真和潜能而愿意带着他训练，就这样顺其自然地一天天变得更快更好。

墨士廉（前）六岁首次接触风筝冲浪，10岁开始转向水翼风筝板。（受访者提供）

夫妇俩其实都是金融界出身，前半生各自在企业界打拼，婚后一起在印度尼西亚苏拉威西经营潜水度假村，除了老大墨士廉，还有两个分别15岁和8岁的儿子。

广阔的大自然提供了孩子们快乐成长的最佳生活学堂；而这对父母除了充分善用辽阔的天地孕育孩子们，对于孩子的教育，也有自己的坚持。

三个孩子的中文名以中国思想家的名字为灵感，大儿子墨士廉（右二）的名字来源于墨子，二儿子（左一）名叫老子，最小的儿子（右一）则叫王阳明。（受访者提供）

丁慧卿说，他们重视的从来不是学业成绩，而是生活技能和价值观，还有，教会孩子独立自主，培养自己学习、自己做决定的能力。

“我们很重视语言，父母的语言孩子一定要学会，那就是爸爸的母语德语，妈妈的母语中文，还有用来跟别人沟通的英语。我们也把数学当成一种语言，是生活中无所不在、很重要的语言。”

因为现实生活状况的特殊性，加上一家人经常需要世界各地趴趴走，难以找到一所学校能完全满足他们教育孩子的需求；夫妻俩便毅然决然地选择了家庭教育，让三个孩子都居家自习、上网课，也达成共识不用任何学校的教材束缚孩子的思维：““我们要以自己的方式，为孩子创造出一个理想的学习环境。”

只用华语跟孩子沟通的“神秘妈妈”

在墨士廉还未进入国人目光之前，《联合早报》去年9月就与这个少年世界冠军做了专访，他这个国外长大的混血小男生全程用华语回答记者提问，给人留下深刻印象。他之后几次受访时一再提到“有个坚持只用华语跟他交谈”的妈妈，让人对这位“神秘妈妈”肃然起敬。

身为新加坡华人，妈妈丁慧卿（左一）平常单独和孩子相处时完全只用华语交流。（受访者提供）

而此刻这位“神秘妈妈”就在眼前，亲自分享她对“跟孩子说华语”的坚持：“我是华人，我爸也是受中文教育的，我的三个小孩如果不会说华语，又怎么跟外公外婆沟通呢？”

“而且，文化很多时候是从语言才能了解到的，你不了解我的语言就不了解我的文化、看法和思想；我希望孩子能了解我的想法，充分体会我的出发点。”

问起这位妈妈对儿子的未来发展有什么计划，丁慧卿笑说，她没有任何期望，所以也不会因为他比赛成绩的好坏而感到惊喜或失望。她关注的更多是儿子在这个过程中是不是享受，有没有收获。反倒是有时担心他训练过累，会劝他休息，经常是儿子自己坚持继续训练。

“我们从没想过要把他培养成职业运动员，只是跟着他的兴趣爱好，顺其自然就走到了奥运会这一步。”

代表新加坡出征奥运是孩子的决定

爸爸是瑞士人，妈妈是新加坡人，代表哪个国家比赛是墨士廉曾面临的选择。跟过去无数个人生选择一样，丁慧卿也不干涉，而是鼓励儿子多和其他国手谈谈，了解在新加坡当兵的情况、加入新加坡团队后的训练情况，在掌握足够信息和对事态全面了解之后，让儿子自行做出“知情决定”。

“是他自己的决定。我只是告诉他，你要选择新加坡，不是只是说当兵而已；你要对这个社会的思想、文化 、习惯有认同感，你要感觉你真的是一个新加坡人。”

“要代表新加坡比赛，就要真的感觉自己是新加坡人。”（世界帆船联合会提供）

墨士廉本次代表新加坡出征奥运，是新加坡在这届奥运会代表团的最年轻代表。在国际赛事上屡次夺冠的他也承载着新加坡的金牌梦，妈妈丁慧卿却对比赛结果看得云淡风轻。

她笑说：“不管拿不拿奖牌，这还是一个经验，还是一个有意义的活动。如果只可以拿奖牌的人做运动员，那全世界都没有运动员了。”

墨士廉首次代表新加坡出征奥运会，妈妈丁慧卿（左一）和爸爸瓦伦丁（右一）感觉一切都是顺其自然、水到渠成。（林上德摄）

她说起这话时，我不禁想起网络上的一个流行语“松弛感”，这种面对任何情况都能从容淡然的处世态度，在丁慧卿身上、大儿子墨士廉身上都能感受到。

“有我们在呢”

在普通人看来，墨士廉父母的“放任式”教育也许有些极端，但偏偏又是在这样的家庭环境下，培养出了墨士廉这样一个自我要求严格的孩子，在天分和勤奋的加持下，短短几年就登上水翼风筝板之巅。

在采访结束前，我请丁慧卿送给其他父母一句寄语。她不假思索地说，要给孩子信心，让他们知道不管做什么，父母都会支持。

“最重要的就是跟孩子要心连心，要让孩子有信心，知道不管做什么我们都会支持你。”（受访者提供）

“就像我们家很喜欢说的，有我们在呢！（We’ve got you）”

也许正是有了父母给的底气，才有了今时今日在水上肆意滑行、充分展示天分和热忱的墨士廉。无论巴黎奥运会的成绩如何，相信他都会带着父母那句‘we’ve got you’，在他热爱的领域继续发光发热。

点击视频，看墨士廉的非一般养成之路！