【奥运会】中国组合王宗源与龙道一 男双三米板夺冠

（巴黎综合电）中国跳水组合王宗源／龙道一在新加坡时间星期五（8月2日）傍晚的男子双人三米板跳水项目，以446.10分为中国跳水队保住项目金牌，同时也为中国队守住横扫这个项目所有八枚金牌的希望。

这是中国跳水队在本次比赛所夺得的第四枚金牌，中国代表团在本次奥运的第12枚金牌。墨西哥组合塞拉亚·埃尔南德斯／奥尔韦拉，以444.03分夺得亚军，英国组合哈丁／拉夫尔以总分438.15分夺得季军。

这是王宗源与龙道一第二次亮相奥运会。三年前，22岁的王宗源曾在东京奥运会与另一名搭档谢思埸夺得男子双人三米板的冠军，他也夺得单人三米板金牌。

墨西哥组合一度凭借第四轮的完美表现，拿下85.68分，以264.90分跃居第一，以微差领先264.66的中国组合。中国组合在第五轮拿下85.68分，以350.34的总分重新升上第一，墨西哥组合349.26排在第二，英国组合343.53排在第三。

中国组合在最后一跳选择难度系数3.8的向前翻腾四周半抱膝，这也是他们全场难度系数最高的一跳。由于与墨西哥组合的分差很小，中国组合必须完美发挥才能保住金牌。王宗源和龙道一完美入水，拿到95.76分，最终以446.10分夺得男子双人三米板的金牌。墨西哥组合选择难度系数3.9的向内翻腾一周半转体三周屈体，拿到94.77分，无法反超中国组合，只能屈居亚军。