【奥运会】伤愈归来百米无缘半决赛 伤感珊蒂放眼200米

伤愈归来的珊蒂在巴黎奥运会女子100米首圈跑出11秒63的成绩，无缘半决赛。她试着积极面对，将这场比赛视为200米的暖身赛。

距离巴黎奥运会开幕已一个星期，我国“短跑皇后”珊蒂终于在巴黎时间星期五（8月2日）上午于法兰西体育场（Stade de France）登场，出战女子100米项目。

她在首圈第七组排名第七，在72名参赛选手中排名第55，无法抢到半决赛24个席位中的其中一席。

根据赛制，只有每组排名前三的选手和剩余选手中成绩最快的三人，才能够取得半决赛资格。

由于凭借世界排名获得了巴黎奥运100米参赛资格，珊蒂无须参加较早前举行的预赛，直接进入首圈赛。奥运会100米大战自2012年改变赛制，只有通过外卡获得参赛资格的选手须参加预赛。

珊蒂在100米的个人最佳成绩是11秒20，那是她去年在曼谷举行亚洲田径锦标赛上创造的新全国纪录。因此她在赛后受访时坦言自己“跑得不好”，但安慰的是，她能够在跑完100米后才出战自己的优势项目200米。

她苦笑说：“我觉得能在200米之前先试试跑道，其实是一个‘特权’，不是每个人都有这样的机会的。”

众所周知，珊蒂在2023年迎来了巨大突破，两项短跑项目屡屡创造新的个人与全国纪录，但就在她摩拳擦掌，蓄势待发，正准备在巴黎奥运会上表现出最好的自己时，她却在今年2月于美国佛罗里达州参加比赛时受伤，而这个纠缠了她近两个月的伤势，彻底打乱了她的备战计划。她必须退出4月举行的新加坡田径公开赛、钻石联赛厦门站和上海站。

她5月底赴欧洲训练和参加一些小型比赛的成绩也不佳，上个月在比利时城市尼沃弗取得的11秒47是她本赛季的最佳成绩。

珊蒂（左二）在首圈第七组排名第七，在72名参赛选手中排名第55。（谢智扬摄）

珊蒂：伤后好像什么都得重新开始

她说：“我在2023年取得巨大突破后，对今年充满期待，却被伤病纠缠了八个星期，真的非常非常不幸。暂停训练后回到场上，好像什么都得重新开始。我和教练尽我们所能......。”说到这里，珊蒂不禁红了眼眶，开始抽泣。

她平复了一下情绪，继续哽咽道：“在这么重要的一年受伤，要重新调整心态与状态，尤其是去年又过得那么顺遂，真的非常艰难。”随后她强颜欢笑地说：“但我还在这里，很高兴我能在巴黎参加两个项目。”

被问及去年一整年战绩彪炳，今年是否倍感压力时，她说：“没有人给我压力，我觉得周围的人都给了我很多的支持，所以压力都是自己给自己的，就是希望能在这个舞台上好好表现。”

说完，珊蒂又再次陷入悲伤的情绪中。

谈到现场气氛和巴黎奥运会独特的紫色跑道时，珊蒂才终于重展笑颜。她说：“我非常喜欢这个紫色赛道，今天是预赛，体育场就这么多人，真的很棒。”

第二次征奥的珊蒂是第一次在奥运会上挑战100米项目，三年前她凭外卡获得了东京奥运会的参赛资格，但只参加了200米，并止步首圈。

她将在巴黎时间星期天（8月4日）上午挑战女子200米项目。

科特迪瓦选手总排名第一

在上届奥运会女子100米排名第四，与奖牌擦肩而过的科特迪瓦女将玛丽-约瑟·塔·洛（Marie-Josee Ta Lou）以10秒87的首圈第一快成绩进入半决赛；牙买加“常青树”谢莉安·弗雷泽·普莱斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）以10秒92排名第二；去年世锦赛冠军，被视为本届奥运会夺冠大热门的美国女将沙卡里·理查森（Sha’ Carri Richardson）则以10秒94名列第四。