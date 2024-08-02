【奥运会】颜欣慧800米自由泳刷新全国纪录

我国长距离自由泳女将颜欣慧在她的巴黎奥运会首秀，已打破两项全国纪录。

在日前的女子1500米自由泳预赛刷新全国纪录后，颜欣慧在巴黎时间星期五（8月2日）上午举行的女子800米自由泳预赛再以8分32秒37改写全国纪录，可惜总排名第11，无缘决赛。

这名21岁泳手在早前的女子1500米自由泳预赛，总排名第九，与决赛擦肩而过。

她在赛后受访时说：“过去几天我挺有感触的，星期二破纪录后我乐开了怀，今天又得重新调整。我觉得我的表现还好，因为我早上有点肚子疼，我得在比赛开始前冲去洗手间，庆幸我最终能够来到这里。”

颜欣慧：不是优势项目 未采取针对性训练

她也说：“这不是我的优势项目，我也没有对这个项目采取针对性的训练，但这对我来说是新的尝试，让我能够离开舒适区，所以我很兴奋。

“星期二的成绩给了我很多的信心，我对今天的成绩感到满意。”

颜欣慧将在星期六（3日）与沈恩夷、沈恩彤和柯敬文一起出战女子4X100米混合泳接力预赛。

谈到接力赛，她说：“我真的很兴奋，因为距离我上一次在大赛参加接力赛已有一段时间。这是一场冲刺赛，所以我会告诉自己，只有100米，一定要为新加坡全力以赴。”

寻求四连冠的美国名将凯蒂·莱德基（Katie Ledecky），以8分16秒62获得女子1500米自由泳预赛总排名第一。