【奥运会】我国郑琇鸿以两分之差 被挡在25米手枪决赛门外

（巴黎讯）我国射击女将郑琇鸿星期五（8月2日）在沙托鲁射击中心举行的巴黎奥运会女子25米手枪资格赛中，以两分之差，被挡在决赛门外。

首次亮相奥运会的郑琇鸿（30岁）在精准度阶段发挥出色，取得293分，排名第五。不过，她在速射阶段的比赛中，只得290分，最终以583总分，在40名选手中名列第12，结束了本次奥运之旅。

郑琇鸿的总分只比第八名的美国选手凯特琳·阿伯恩（Katelyn Abeln）少两分。根据比赛规则，总得分最高的八名选手，将进入星期六（3日）的决赛，争夺金牌。

匈牙利选手维罗妮卡·梅洁（Veronika Major）以平奥运会纪录的592总分，获得资格赛第一名，抢下决赛资格。

帆船手卢军汉 发挥欠佳跌至第13名

与此同时，我国帆船手卢军汉在马赛港举行的男子激光级第三及第四轮比赛中，无法维持前一天的不错发挥，只能以34总净分，在43名参赛者中暂排第13名。

新加坡代表团擎旗手之一的卢军汉（27岁）在第三轮排名第11，第四轮名列第29，四轮总积63分。在扣除最差的第四轮成绩后，他的总净分为34分，比第10名的危地马拉选手马埃格利（Maegli）多两分。

帆船手根据每轮比赛的名次获得积分，如第一名得一分、第二名得两分，依此类推。也就是说，运动员总分越低，排名就越高。

上届冠军澳大利亚的沃恩（Wearn）以15总净分，领先群雄。克罗地亚选手尤里西奇（Jurisic）以多三分，紧追在后。

根据比赛规则，完成10轮比赛后总净分最低的10名选手，才有资格参加8月6日的奖牌轮，争夺金牌。第五与第六轮比赛将在星期六（3日）进行。

赛艇女将赛伊达 最终排名第28

另一方面，我国女将赛伊达在马恩河畔韦尔水上运动体育场举行的赛艇女子单人双桨E级决赛中，以8分03秒29在六名选手中排名第四，全场总排名第28。

这是赛伊达（36岁）第二次参加奥运会。她在2016年里约奥运会曾划入复赛，最后在32名选手中排名第23。