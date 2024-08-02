【奥运会】陈梦孙颖莎重演上届金牌战 莫雷加德将与樊振东争冠

陈梦与孙颖莎双双闯进2024年巴黎奥运会乒乓球女单金牌战，将重演上届女单决赛历史。樊振东激战勒布伦获胜，将对战之前淘汰队友张楚钦的莫雷加德（Moregard），争夺金牌。

中国选手在星期五（8月2日）的半决赛状态极佳，都是直落四局击败对手，成功晋级决赛。

上届冠军陈梦离卫冕成功又更近一步，以11比7、11比6、11比7、11比7击败韩国选手申裕斌，毫无悬念闯进决赛。

上届亚军孙颖莎对垒首次闯入四强的日本选手早田希娜，以11比6、11比8、11比8、11比2取得胜利。

与陈梦一样，孙颖莎几乎全场稳定发挥，一直保持领先优势。早田希娜只有在第三局一度将比分扳平至7比7，但孙颖莎不让对手得逞，再次将比分拉开赢得第三局，之后再沉着应对拿下第四局，获得最后胜利。

不负众望 樊振东快速晋级

中国男单唯一希望樊振东身负重任，奋力出击，成功晋级决赛。

他在男单半决赛对战法国选手勒布伦（Lebrun），用时仅31分钟就以11比8、11比6、11比7、11比5击败对手。

樊振东（图）与勒布伦激战，成功取得胜利进入决赛。（法新社）

两人一开始就高速激战，勒布伦虽然一度将比分扳平至8比8，樊振东却一鼓作气连得三分快速拿下第一局。

勒布伦不甘示弱，第二局落后追平，樊振东却再次连得六分拿下第二局，随后再以11比7、11比5摘下胜果。

莫雷加德将再战中国选手

最后一场半决赛由瑞典选手莫雷加德对巴西选手卡尔德拉诺（Calderano）。莫雷加德曾在32强赛事爆冷击败中国球员王楚钦。这名瑞典球员在半决赛再以4比2击败对手卡尔德拉诺，成绩分别为12比10、16比14、7比11、11比7、10比12、11比8。他将与樊振东进行金牌战。

莫雷加德（图）击败卡尔德拉诺，取得决赛资格。（路透社）

一开始，卡尔德拉诺就迅速扩大比分，局点时莫雷加德奋起直追，连得七分将比分扳至10比10，再精彩反超抢下第一局。

莫雷加德第二局落后下再次将比分追平后，两人持续交替得分，但最终由莫雷加德在关键时刻连得两分以16比14获胜。

两人陷入胶着，卡尔德拉诺虽然拿下第三局和第五局，但最终在第六局败给莫雷加德。