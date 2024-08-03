【奥运会】与郑思维夺羽毛球混双金牌后 黄雅琼被男友求婚成功

中国羽毛球组合郑思维／黄雅琼直落两局击败韩国组合金元浩／郑那银，夺得巴黎奥运会混双金牌，弥补在上届决赛输球的遗憾。

双喜临门！中国羽毛球双打女将黄雅琼在巴黎时间星期五（8月2日）下午的巴黎奥运会，与搭档郑思维联手夺得混双金牌后，被男友刘雨辰求婚成功。

刘雨辰也是中国羽毛球队成员，是东京奥运会的男双银牌得主。

在这场混双决赛中，郑思维／黄雅琼以21比8、21比11直落两局击败韩国组合金元浩／郑那银，夺得金牌，弥补在上届决赛输球的遗憾。

他们在三年前的东京奥运会混双决赛，败给自己的队友王懿律／黄东萍，获得银牌。本届奥运会，他们则在复赛以2比0淘汰这次搭档改为冯彦哲／黄东萍的组合，晋级半决赛。

郑思维／黄雅琼本仗可说是一开始就掌控了比赛。随着比赛的推进，双方的比分差距更是不断扩大，中国组合最终以21比8轻松拿下首局。

次局比赛，金元浩／郑那银开始进入状态，双方比分交替上升，但4比4后，郑思维／黄雅琼再次打出气势，连得六分，将比分改写成10比4。之后的比赛依旧是郑思维／黄雅琼占据主导，尽管痛失一次赛点，但最终还是以21比11拿下金牌。

郑思维／黄雅琼此前与金元浩／郑那银交手六次，各胜三场，并不占优势，但本场比赛却胜得相对容易，只用了39分钟就击败对手。

这是中国羽毛球队在本届奥运会的首枚金牌，铜牌则由日本组合渡边勇大／东野有纱夺得。后者在季军争夺战以21比13、22比20力压另一支韩国组合徐承宰／蔡侑玎。

值得一提的是，中国的两支羽毛球女双组合贾一凡／陈清晨、刘圣书／谭宁，以及男双组合梁伟铿／王昶都闯进决赛，意味着中国羽毛球队至少会再进账一枚金牌。

黄雅琼在夺得混双金牌后，被男友刘雨辰求婚成功。（路透社）

中国队包揽女双金银牌

在较早前结束的两场女双半决赛中，贾一凡／陈清晨的“凡晨”组合以21比12、18比21、21比15战胜马来西亚的陈康乐／蒂娜，率先拿到决赛资格。

另一个中国组合刘圣书／谭宁稍后以21比16、21比19横扫日本组合松山奈未／志田千阳，这意味着中国队将包办奥运会羽毛球女双金银牌。

男双方面，中国组合梁伟铿／王昶则在激战三局后，以21比19、15比21、21比17战胜马来西亚强档组合谢定峰／ 苏伟译，闯入决赛。

他们的决赛对手将是东京奥运冠军、台湾组合李洋／王齐麟。后者与二号种子丹麦的拉斯姆森（Rasmussen）／阿斯特鲁普（Astrup）同样上演三局激战，并以18比21、21比17、21比10逆转胜出。