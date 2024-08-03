【奥运会】四冠加身 马尔尚进入最伟大泳手行列

法国22岁年轻泳手马尔尚（Marchand）成为巴黎奥运会游泳赛场的闪耀之星。他在新加坡时间星期六（8月3日）凌晨的男子200米个人混合泳决赛中，赢得本届第四枚个人金牌，成为历史上第四名在单届奥运赢得四枚个人金牌的泳手。

此前，马尔尚已在男子200米蝶泳、200米蛙泳和400米个人混合泳胜出，并都打破奥运纪录。他对于200米混合泳金牌势在必得，法国总统马克龙也来到拉德芳斯体育馆为他加油。

马尔尚没有让观众失望，他凭借转身技术优势，几乎每次触壁都能扩大优势，最终以一个身位的明显优势夺冠，成绩是1分54秒06，再度创造奥运纪录。

马尔尚在男子200米个人混合泳决赛游出的成绩，距离追平美国名将罗切特的世界纪录只差0.06秒。（法新社）

生性腼腆的他赛后说：“泳池中的这些美妙时刻让我很难消化。我这场比平常更放松，因为我之前已赢得三金。我很放松，整场比赛都很享受，很高兴能够在这里。”

向菲尔普斯等名宿看齐

单届奥运赢得四枚游泳个人金牌，足以让马尔尚进入历史最佳泳手行列。此前只有美国的斯皮茨（Spitz，1972年得个人四金和接力赛三金）、菲尔普斯（Phelps，2008年得个人五金和接力赛三金）和德国女泳手克里斯蒂安·奥拓（Kristin Otto，1988年个人四金和接力赛两金）曾完成此壮举。

马尔尚2020年到美国，进入亚利桑那州立大学游泳队，师从菲尔普斯的恩师鲍曼（Bowman）。他的成绩迅速提高，从东京奥运的200米混合泳第18，200米蝶泳第14，400米混合泳第六，到在2022和2023年世锦赛分别赢得两金和三金。

马尔尚（中）和英国的银牌得主斯科特（左）及中国的铜牌得主兼上届冠军汪顺在领奖台上合照。（法新社）

奥运开赛前，媒体就预计他会是巴黎泳池最大的明星，但鲍曼认为他要比肩菲尔普斯还为时尚早。他说：“莱昂（马尔尚）与菲尔普斯仍有差距，即使赶上，在这个水平上能保持多久也是问题……我不认为莱昂有天会成为下一个迈克尔（菲尔普斯），也不认为他需要成为下一个迈克尔。他只需要成为莱昂。”

东京奥运会泳池霸主、美国的德雷塞尔（Dressel）是当日最失意的选手。他在男子50米自由泳决赛得第六无缘奖牌，之后在男子100米蝶泳半决赛第一组预赛排第五，没能进入决赛，两个项目都卫冕失败。赛后，德雷塞尔在和队医拥抱时流下了男儿泪。

德雷塞尔无缘卫冕男子50米自由泳和100米蝶泳金牌。（路透社）

另两面游泳金牌都由澳大利亚赢下，麦克沃伊（McEvoy）以21秒25赢得男子50米自由泳金牌。凯莉·麦基翁（Kaylee McKeown）在女子200米仰泳游出2分03秒73的奥运纪录，继100米仰泳后再添一金。