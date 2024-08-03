【奥运会】收获一金一钻 黄雅琼：今夏圆满得不能再圆满

（巴黎综合电）中国羽毛球混双女将黄雅琼星期五（8月2日）获得“一金一钻”，与搭档郑思维联手夺冠，达成大满贯后被男友刘雨辰求婚成功。她受访时说，这个夏天“圆满得不能再圆满”，刘雨辰求婚前的幕后视频也被公布。

刘雨辰向黄雅琼求婚的众多消息登上中国微博热搜榜，两人事后也双双发微博“秀恩爱”。黄雅琼写道：“巴黎赛场上有掌声，有汗水，也有我们用一生爱一人的承诺。”

刘雨辰更是甜蜜回应：“你是世界冠军，更是我的冠军，也是我此生唯一。”

根据北京广播电视台《天天体育》微博发布的视频，刘雨辰在“雅思组合”领奖时早早在后台准备花束等待，还紧张擦汗。黄雅琼与郑思维拍照后下场，刘雨辰就在一旁准备就绪。黄雅琼入场时惊讶不已，不知情的郑思维跟上前想“吃瓜”被拦下。最后在众多观众起哄及家人连线见证下，黄雅琼说出了“我愿意”。

刘雨辰等候时明显非常紧张，之前夺下东京奥运会男双银牌的他被问及打球跟求婚哪一个更紧张时还说：“肯定是求婚紧张，因为从来没经历过，而且也应该不会再经历了。”

刘雨辰等候时非常紧张，但顺利求婚成功。（天天体育微博截图）

求婚成功的他后来表示，现场十分热烈，好像大家都不知道他在说什么，反正黄雅琼答应了。黄雅琼也称自己其实只听到了最后一句“你愿意嫁给我吗？”

不过，这个安排让她十分感动，她说：“（刘雨辰求婚）让我又哭了一次，很惊喜，在另一个人生的阶段也迈出了一步……这个夏天圆满得不能再圆满了，开心得不知道怎么表达，感觉也有点词穷了。”

郑思维：夺冠之后被求婚 黄雅琼的喜悦更大一些

对于这样的安排，郑思维受访时说，队员们实际上都知道刘雨辰打算求婚，估计只有自己和黄雅琼不知道。已经结婚的他说：“上次我是东京失利后求婚，这次是我们夺冠之后雅琼被求婚，所以雅琼的喜悦更大一些，是喜上加喜，真心为她感到开心。”

网友们都纷纷送上祝福，许多人还表示，巴黎不愧是浪漫首都。也有网民留言说：“黄雅琼得到了世界冠军，刘雨辰也得到了世界冠军。”