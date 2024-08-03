【奥运会】“马芬男孩”带火选手村巧克力马芬 柯敬文紧跟潮流视频爆红

（巴黎综合电）巴黎奥运会选手村情况在网上大受关注，近日，选手村的巧克力马芬（chocolate muffin）因为“马芬男孩”克里斯蒂安森（Christiansen）意外爆红，我国泳手柯敬文也跟上潮流，视频迅速流传。

这名“马芬男孩”是挪威泳手克里斯蒂安森，他率先掀起这个巧克力马芬热潮。他原本在7月25日在社交平台TikTok上发布视频给选手村的伙食打分，并为巧克力马芬给出了超过10分满分的11分超高评价，更称它为“选手村里最棒的东西”。

克里斯蒂安森受访时说：“巧克力马芬味道很浓郁，我很喜欢。有些人可能觉得巧克力味道太重，但它很合我的胃口。”

他之后一发不可收拾，一连串发了超过10部视频宣告他对巧克力马芬的爱。他的视频充满创意，时而鼻子沾满巧克力，时而对着马芬高唱情歌。他甚至还拍了马芬挟持人质的剧情片。

克里斯蒂安森的视频广为流传，许多奥运选手也跟上潮流，试吃这个网红巧克力马芬。遗憾吃不到的观众则开始在家自制巧克力马芬过一下瘾。

法国餐饮公司Coup de Pates表示，一直备受赞誉的是他们的巧克力马芬，他们发文说：“我们知道这款浓郁巧克力马芬很特别，但没想到会在奥运村掀起这么大的“巧克力风暴”！谢谢大家的喜爱。”

其中一位跟上潮流的是我国泳手柯敬文。她在TikTok上发布视频，搞笑写下：“看到巧克力马芬，却不想从挪威马芬男孩那里偷走。”

她的视频观看人数在24小时内到达了720万，目前观看人数已到达了2390万，比克里斯蒂安森的任何一个视频都多。

还未参赛的她解释，赛前一般不吃甜点，比赛后就会拿来尝尝。

克里斯蒂安森则刚好相反，他受访时说道：“大家对于运动员的饮食可能有些误解，有些运动员的运动会需要严格控制体重和饮食。我在训练最繁重时，一天可摄入近7000卡路里的热量。”

他的饮食当然营养均衡，但他表示自己爱吃甜食，而尤其偏爱选手村的巧克力马芬。

柯敬文星期六（8月3日）将参加女子4X100米混合泳接力赛预赛。碰巧的是，“马芬男孩”克里斯蒂安森星期六也将参加男子1500米自由泳预赛。