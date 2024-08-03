【奥运会】澳洲巴西晋级男篮八强 西班牙遗憾出局

（里尔路透电） 巴黎奥运男子篮球小组赛新加坡时间星期五（8月2日）继续进行，西班牙在85比88输给加拿大后遗憾出局。澳大利亚虽以71比75输给希腊，但因为西班牙的败仗，澳大利亚仍以A组第二名的身份晋级八强。希腊取胜保留晋级希望，但主动权交给塞尔维亚与南苏丹。巴西则以102比84大胜日本，以B组第三名成功晋级。

西班牙在小组赛最后一轮对阵加拿大的比赛中以三分落败，遭到淘汰。加拿大之前两连胜，已提前晋级。布里祖埃拉（Brizuela）和埃尔南戈麦斯兄弟（Juancho and Willy Hernangomez）虽然表现抢眼，但未能阻止加拿大的强势攻势。加拿大的NBA球星后卫吉尔杰斯—亚历山大（Gilgeous-Alexander）在比赛最后时刻，通过一记关键罚球帮助球队锁定胜局。

另一场星期六（3日）凌晨进行的B组比赛中，2023年篮球世界杯冠军德国以85比71击败东道主法国，两队赛前都已晋级八强。美国则在星期三（7月31日）击败南苏丹后，以A组第一名的身份顺利晋级八强。

每组前两名队伍将直接晋级八强，而净胜分差距最小的两支第三名队伍也将出线。希腊凭借NBA球星“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）的出色表现保留出线希望，他拿下了20分、七个篮板和六次助攻，但仍须等待星期天（4日）凌晨南苏丹与塞尔维亚比赛的结果，以确认是否能凭借净胜分差距晋级复赛。

巴西前锋布鲁诺·卡博克洛（Bruno Caboclo）在与日本的比赛中，砍下了33分和17个篮板，确保球队获得八强名额。美国则将在星期六晚11时迎战小组排名垫底的波多黎各。