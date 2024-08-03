【奥运会】性别检测引争议 国际拳协将为落败意拳手颁发5万美元奖金

（巴黎路透电）国际拳击协会星期五（8月2日）说，协会将颁发5万美元（约6万6000新元）奖金给参加巴黎奥运会的意大利女拳手安吉拉·卡里尼（Angela Carini）。

安吉拉在星期四（1日）的女子66公斤级16强赛中，败给阿尔及利亚选手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）。

性别检测引争议的伊曼内开场后拳如雨下，安吉拉难忍疼痛，首回合便弃权。比赛仅历时46秒。

国际拳协说，协会将颁发5万美元给安吉拉、2万5000美元给意大利拳击协会，以及2万5000美元给安吉拉的教练。

国际拳协会长克列姆列夫（Umar Kremlev）说：“我不明白他们为什么要伤害女子拳击运动。为了安全理由，应该只有符合资格的运动员才能参赛。我不忍心看到她（安吉拉）流泪。”

伊曼内与中华台北两届世界冠军林郁婷曾因被验出有男性XY染色体，在2023年世界锦标赛上被取消参赛资格。不过，两人获准参加本届奥运会。

国际拳协去年因管理问题，遭国际奥林匹克委员会取消会籍。因此，国际奥委会亲自负责主办本届奥运会拳击项目，如今却因为伊曼内与林郁婷的参赛问题，卷入风波。

伊曼内的下一场对手是匈牙利的卢卡安娜·哈莫里（Luca Anna Hamori）。

安吉拉：无意挑起激烈争议

安吉拉在接受意大利媒体《米兰体育报》的访问时说，她无意挑起如此激烈的争议。

她说：“这些争议当然令我感到难过，我也为对手感到难过。这不关她的事，她和我一样，只是来参加比赛。

“我不是故意的，我已经向她和所有人道歉。我当时很生气，因为我的奥运梦已经泡汤。我不怪伊曼内，如果我再遇见她，我会给她一个拥抱。”

国际奥委会说，国际拳协去年取消伊曼内与林郁婷参赛资格的决定过于武断，主要原因是许多人包括英国著名作家罗琳（J. K. Rowling）和亿万富翁马斯克（Musk）发声反对她们参加奥运会。

意大利总理梅洛尼说，安吉拉遇到了一名体型有优势的对手，这场对决并不公平。

不过，澳大利亚世界冠军女拳手斯凯·尼克森（Skye Nicolson）指出，伊曼内与林郁婷都曾数次输给其他女拳手。斯凯指出，她们不应获得这样的对待。

斯凯在社交媒体Instagram贴文说：“我曾经与这两名女拳手对打。她们从女孩成长到女人，她们一直都以女性的身份参赛。她们不是一出生就是男性，后来决定成为女性，再到奥运会与女性参赛者同场竞赛。

“我觉得，意大利女拳手发生的事，更像是炒作。”