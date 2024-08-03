【奥运会】中国“凡晨”组合羽球女双称霸 何冰娇击败陈雨菲闯女单半决赛

巴黎奥运会羽毛球女双决赛于新加坡时间星期六（8月3日）晚间上演中国“内战” ，首号种子贾一凡／陈清晨的“凡晨”组合以22比20、21比15击败刘圣书／谭宁的“圣谭”组合，拿下女双金牌。

“凡晨”组合和“圣谭”组合在第一局打得难分难解，“凡晨”组合在面对16比20时连拿六分，不仅成功挽救四个局点，还直下两分以22比20拿下第一局。

贾一凡／陈清晨在第二局开场延续火热状态，以21比15拿下冠军。

赛会四号种子，日本组合松山奈未／志田千阳则在铜牌赛中，以21比11、21比11横扫马来西亚的陈康乐／蒂娜组合，夺得女双铜牌。

女单卫冕冠军出局 安洗莹逆转晋级半决赛

女单方面，世界第一的韩国球员安洗莹在先输一局的情况下，连下两局2比1逆转赛会五号种子日本球员山口茜，挺进半决赛。世界排名第六的山口茜开场给头号种子一个下马威，以21比15拔得头筹。安洗莹在第二局表现回暖，以21比17扳回一局。决胜局中，安洗莹凭借猛烈攻势以21比8轻松胜出，2比1逆转取胜。这是22岁的安洗莹首次打入奥运女单半决赛，她在上届东京奥运会止步八强。

第二场复赛的第一局战况胶着，双方比分交替上升至23平，印度尼西亚好手玛丽斯卡之后连下两分，以25比23惊险拿下。玛丽斯卡在第二局乘胜追击，以21比9横扫泰国前世锦赛冠军拉查诺，晋级半决赛，将与安洗莹争夺决赛门票。

第三场复赛，四号种子、里约奥运女单冠军西班牙球员卡罗琳娜·马林（Carolina Marin）对上日本球员大堀彩。卡罗琳娜凭借稳健的攻防以21比13轻取第一局。第二局卡罗琳娜状态更加兴奋，而大堀彩则频频回球失误，前者最后以21比14直落两局挺进半决赛。

最后一场复赛则是中国内战，赛会二号种子、卫冕冠军陈雨菲对上同袍兼赛会六号种子何冰娇。何冰娇开场就掌握主动权，以21比16拿下第一局。

第二局，陈雨菲凭借出色的防守保持领先，但何冰娇始终将比分保持在两分上下，后者在16平后逐渐找到陈雨菲的防守漏洞，最后以21比17战胜卫冕冠军，将在半决赛对战卡罗琳娜。