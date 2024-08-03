【奥运会】闯百米首圈却因伤退赛 我国短跑男将马克·路易斯悲喜参半

我国短跑新星马克·路易斯在本地时间星期六（8月3日）上午举行的巴黎奥运会男子100米项目虽闯过预赛第一关，却在第二关的首圈赛因伤选择退赛。

路易斯原本被安排在首圈第五组的第八赛道，但他最终没有上场。他在赛后受访时说，自己是因为在预赛后感觉腿筋不适，为了避免加重伤势而被迫退赛。

他在预赛中跑出的10秒43虽只让他在小组中排名第三，无法以前二的身份直接进入首圈，但他最终还是以剩余选手中第一快的成绩获得首圈资格。

路易斯在赛后受访时说，自己当下的心情悲喜参半，喜是因为这是他的第一届奥运会，又闯进了首圈，但最终无法登场却让他留下遗憾。

腿筋不适 决定不冒险

他说：“我在预赛结束后感到有点不适，我回到热身区试跑，但最终还是决定不要冒险。”倘若路易斯没有退赛，他将在首圈赛中与上届夺得100米金牌的意大利选手雅各布斯（Jacobs）同组。

他补充说，接下来就是好好休养，并剑指2028年洛杉矶奥运会。

100米是首次征战奥运会的路易斯在巴黎奥运会上参加的唯一项目，他是凭外卡获得本届奥运会的入场券。

在去年的杭州亚运会上，这名下周才满22岁的我国短跑新星以10秒27打破了尘封22年，由我国田径名宿夏亚姆在2001年创造的男子100米全国纪录。

在东京奥运会上分别夺得男子200米和100米银牌的美国选手贝德纳雷克（Bednarek）和克利（Kerley），都以9秒97的首圈最快成绩进入半决赛。在上届田径世锦赛上横扫100米、200米和4X100米接力金牌的另一名美国好手莱尔斯（Lyles）只能以10秒04排名第12，雅各布斯以0.01秒之差位居第13。