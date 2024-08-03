不敌捷克对手 中国临时组合张之臻王欣瑜网球混双摘银

（巴黎综合电）中国网球混双组合张之臻／王欣瑜本地时间星期六（8月3日）凌晨在巴黎奥运会决赛中，经过决胜盘抢十不敌捷克组合马哈奇（Machac）／卡特琳娜·西尼亚科娃（Katerina Siniakova），虽然只得银牌，但这支临时组合仍创下中国网球在奥运混双的最佳成绩。

张之臻／王欣瑜在首盘以2比6落败的情况下，次盘以7比5胜出。决胜盘，中国组合在3比0领先情况下被对手追上，之后双方比分交替上升，中国组合一度取得8比6领先，但被对手连得四分，最终8比10落败。

卡特琳娜继上届奥运女双金牌后，本届再夺金牌。

张之臻／王欣瑜尽管落败，这个组合实际上是在混双首圈赛开始前两小时才组成的。张之臻的原搭档是郑钦文，但郑钦文当天在女单第三圈与美国对手艾玛·纳瓦罗（Emma Navarro）费时三小时苦战胜出后筋疲力尽，体力透支，不得不退出混双项目。

张之臻理解郑钦文的决定，他说：“我们都是运动员，我非常明白在这种天气打这种比赛，消耗会非常大。看她（郑钦文）打完之后，我甚至跟教练组开玩笑说，自己已经在看晚上回上海的航班了。”

幸好，奥运会准许各队在整项赛事前换拍档。在混双首圈开始前不足两小时，中国队找来女单首圈出局的王欣瑜顶替，结果无心插柳，这支临时组合接连取胜，一路打进决赛。郑钦文的退赛决定，成就了三人共闯决赛的美满和惊喜。

混双铜牌由加拿大组合阿利亚西姆（Aliassime）／加布里埃拉·达布罗斯基（Gabriela Dabrowski）夺下。

澳组合男双夺金

在星期六较晚举行的男双决赛中，非种子组合澳大利亚的伊布登（Ebden）／皮尔斯（Peers）与美国组合克拉吉塞克（Krajicek）／拉姆（Ram）苦战三盘，最终以6比7 （6比8）、 7比6 (7比1)、10比8逆转取胜，夺得金牌。

另一支美国组合弗里茨（Fritz）／保罗（Paul）以6比3、6比4击败捷克组合马哈奇／帕夫拉塞克（Pavlasek），收下铜牌。