【奥运会】中国女将陈梦再胜队友孙颖莎 蝉联乒乓女单冠军

（巴黎综合电）中国乒乓球双姝陈梦与孙颖莎星期六（8月3日）在南巴黎竞技场，重演上届东京奥运会女单决赛。次号种子陈梦经过六局激战后，以4比11、11比7、11比4、9比11、11比9、11比6再次战胜孙颖莎，赢得本届巴黎奥运会女单金牌。

陈梦也因此成为奥运乒乓球史上，第三名蝉联女单冠军的选手。前两人同样来自中国，分别是邓亚萍（1992年、1996年）和张怡宁（2004年、2008年）。此外，中国已连续五次包揽奥运乒乓球女单冠亚军。

30岁的陈梦赛后受访时说，这场决赛没有失败者，双方都已经拼尽全力。她也承认这三年来输给孙颖莎的比赛居多，自己是以一个冲击者的心态来应对这场比赛，这个冠军对自己来说“非常惊喜”。

首号种子孙颖莎（23岁）以一局未失的良好状态杀进决赛后，只能收下银牌。不过，这也是她在本届奥运会的第二枚奖牌。她早前与王楚钦合作，夺得了混双冠军。

陈梦与孙颖莎接下来将与队友王曼昱合力出击女团项目，力求为中国实现五连冠的美梦。三人曾在上届奥运会联手赢得女团金牌。

日本选手早田希娜获女单铜牌

在较早时进行的女单铜牌战中，第三种子日本选手早田希娜与韩国20岁女将申裕斌展开六局激烈争夺。24岁的早田希娜最终以9比11、13比11、12比10、11比7、10比12、11比7胜出，迎来日本在本届奥运会的首枚乒乓球奖牌。

申裕斌早前与队友林仲勋搭档获得了混双铜牌，但没能在女单项目中再夺下个人第二枚奖牌。