【奥运会】我国夺牌希望墨士廉今上阵 一文看懂水翼风筝板

我国帆船好手卢军汉星期六（8月3日）在巴黎奥运会男子帆船激光级第五及第六轮比赛结束后暂列第21位，星期天（4日）将继续出战。他的队友兼我国夺牌希望墨士廉星期天也将在男子水翼风筝板项目初登场。

作为世界冠军，17岁的墨士廉被寄予厚望，但水翼风筝板对许多人来说较陌生。本文就简单介绍水翼风筝板规则，让大家更好地为墨士廉打气。

奥运会速度最快项目

水翼风筝板是本届奥运会新登场的帆船项目，结合了帆板、冲浪、滑水、滑板等运动。选手们站在风筝板上握着手把，在充气风筝力量的带动下于水上滑行。风筝板下所安装的水翼，利用物理原理将选手们从海面上撑起，让他们在不接触海面下更高速地移动，最快可高达约80公里，是奥运会速度最快的项目。

哪个选手更快按照路线绕过数个浮标，率先冲过终点线，即是赢家。一场比赛时长约12分钟，赛事官员会按照风向、风力和海面情况等因素，决定该轮的路线和比赛距离。根据赛会文件，包括水翼风筝板比赛在内的本届奥运会帆船类项目，共有16种比赛路线，其中有几种是常用的路线。

选手们将进行至少16轮比赛，比赛总时长为至少五天。如果遇到风力不佳不适合比赛的情况，比赛可能延长天数，或减少轮次。

比赛规则：

20名选手将在8月4日至7日的公开系列赛（预赛）进行16轮比拼。胜者得一分，第二名得两分，以此类推。选手们其中三轮较差的成绩将被去除，其他成绩加总后，得分较低的前两名选手（分数越低排名越高）直闯决赛。第三至第10的选手参加半决赛。

两场半决赛各有四人参加，公开系列赛第三和第六的选手同组，第四和第五同组。第三和第四默认手握两场胜利，第五和第六默认一胜，其他选手从零开始。两组率先获得三胜的各一名选手出线，参加四人决赛。

决赛和半决赛都将在下星期四（8日）举行，规则也类似。公开系列赛排名第一默认两胜，第二的选手一胜。半决赛胜出的两名选手没有默认胜场。率先取得三胜的选手夺金，银牌和铜牌按当时选手获得的胜场数决定。