新加坡泳队结束巴黎奥运征程 颜欣慧表现最亮眼

我国共五名泳手在巴黎献出了奥运首秀，颜欣慧一人破两项全国纪录。

随着我国女队在巴黎时间星期六（8月3日）上午举行的4X100米混合泳接力预赛中，以4分05秒58的成绩总排名第14，无缘决赛，新加坡游泳队在本届巴黎奥运会的征程也宣告结束。

我国本届奥运共有五名泳手参赛，沈恩夷、陈永进和颜欣慧都各自有两项个人项目，两名女泳手同时也是接力队的一分子。4X100米混合泳接力则是沈恩彤和柯敬文在巴黎奥运会上的唯一任务。

沈恩夷和陈永进都凭借A标成绩获得巴黎奥运会的参赛资格，颜欣慧则因为在上个月的新加坡全国游泳锦标赛以16分10秒61创造了当时的女子1500米自由泳全国纪录，达到奥运会B标而获得世界泳联的邀请，得以参加巴黎奥运会。

虽说4X100米混合泳接力的奥运会参赛资格，是由沈家姐妹和柯家姐妹在今年2月的世界水上运动锦标赛中夺得，她们当时还以4分02秒88创造了全国纪录，但由于四人当中只有沈恩夷达到奥运A标，无法满足理论上最少必须有两人拿到A标或B标并受邀参赛的资格，因此新加坡泳联按照选拔规定，让达到个人B标资格的颜欣慧取代同属自由泳选手的柯婷文参赛。

尽管是最后一个搭上巴黎奥运会末班车的泳手，颜欣慧却交出最亮眼的成绩单。（全国奥理会提供）

尽管是最后一个搭上巴黎奥运会末班车的泳手，颜欣慧最终却交出了最亮眼的成绩单，虽闯不进女子800米和1500米决赛，却分别以8分32秒37和16分10秒13创造了这两个项目的全国纪录。她也是我国五名泳将中，唯一在巴黎奥运会上创造全国纪录的泳手。

但颜欣慧却在受访时表示，对自己的成绩感到相当意外，毕竟她上个月才刚破1500米的全国纪录，800米预赛前还闹肚子。

对她而言，接力赛绝对是最大挑战，因为她是长距离泳手，100米仅仅是她平时游的距离的约十分之一。

陈永进沈恩夷没发挥最强水平

凭A标成绩率先锁定巴黎奥运会入场券的陈永进和沈恩夷，反而没有表现出自己的最佳水平。

陈永进的50米和100米自由泳个人最佳成绩是21秒91和48秒80，但他在巴黎却只游出22秒26和49秒60。“蛙后”沈恩夷也表现失常，在100米和200米蛙泳所取得的1分07秒75和2分29秒46，与她的1分06秒36和2分24秒15个人最佳成绩同时也是全国纪录，存在着不小的差距。

沈恩夷在受访时直言，不满意自己的表现。她说：“两个个人项目的成绩让我很难受，我感觉好像对不起所有人。虽然我在接力赛的成绩也不是太好，但我为团队感到骄傲，为自己在个人赛表现欠佳后，还能在接力赛全力以赴感到骄傲。”

新加坡全国游泳训练中心助教古斯塔沃·西鲁（Gustavo Schirru）也表示，颜欣慧的表现最好，而他原本期待陈永进和沈恩夷会有更好的表现。接力赛的成绩虽逊于去年世锦赛，但差距不会太远。

最后他总结说：“我认为这是一段学习之旅。如果什么也学不到，这才是最糟糕的。”