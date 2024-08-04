尤洛自由体操夺金创历史 夺菲律宾首枚体操奖牌

（巴黎讯）菲律宾体操选手卡洛斯·尤洛（Carlos Yulo）在星期六（8月3日）举行的男子自由体操决赛中夺得金牌，这不但是菲律宾在奥运体操项目的历来首面奖牌，也是菲律宾历来的第二面奥运金牌。

尤洛的这面金牌也是东南亚国家在本届奥运会的首面奖牌。

24岁的尤洛在完成三周半转体跳下动作时稳稳着地，最终获得了15.000分。他在领奖台上尽情庆祝，双拳高举，然后向评委致意，最后向观众致以敬意。

尤洛赛后表示：“我对那些真正支持我的人心怀感激。没有他们，我无法取得这样的成就。”

东京奥运会冠军、以色列选手阿尔特姆·多尔戈皮亚特（Artem Dolgopyat）获得银牌（14.966分），英国选手杰克·贾曼（Jake Jarman）获得铜牌（14.933分）。

这次胜利对于24岁的尤洛来说意义非凡，因为近年来他在比赛中的表现起伏不定，如在新加坡时间星期四（8月1日）进行的巴黎奥运男子全能项目中，他仅排名12。

在上届东京奥运会上，他在最关键的时刻也未能有稳定发挥，他在自由体操与个人全能两项上都未能进入决赛，虽然进入跳马决赛，但遗憾只获得第六名。

还有在2023年的体操世锦赛，当时他在全能资格赛中以0.000分的成绩在跳马项目上垫底。

这位新科金牌得主的巴黎奥运之旅还未结束，他将在新加坡时间星期天（8月4日）晚约10时半参加男子跳马决赛，有机会填补世锦赛零分遗憾，再为菲律宾创造历史。