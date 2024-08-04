【奥运会】西蒙妮跳马摘本届第三金 不排除参加洛杉矶奥运

（巴黎综合电）美国体操女王西蒙妮·拜尔斯（Simone Biles）星期六（8月3日）在巴黎奥运会女子跳马决赛摘下个人本届第三金。她赛后表示，不排除还会参加下届在洛杉矶举行的奥运会。

西蒙妮在跳马决赛以15.300分大热夺冠。上届冠军、巴西的丽贝卡·安德拉德（Rebeca Andrade）继女子全能赛后，再次排在西蒙妮之后，以14.966分夺银。西蒙妮的队友杰德·凯里（Jade Carey）以14.466分摘铜。

当被问及巴黎奥运会是否是她最后一次参加跳马赛事时，西蒙妮说：“永远不要说‘不’。下届奥运会在家门口举行，所以你永远不会明确知道会不会参赛，但我真的老了。”

27岁的西蒙妮早前成为1952年以来赢得奥运全能赛金牌年龄最大的选手，2028年洛杉矶奥运会举行时她将31岁。

她也率领美国拿下女子团体赛金牌，保持本届完美战绩。她目前共有10枚奥运奖牌，其中七枚是金牌。

爱尔兰和菲律宾世界冠军 为国家拿下首枚体操金牌

麦克莱纳根赢得2022年和2023年世界锦标赛鞍马冠军后，在巴黎奥运会再度登上最高领奖台。（路透社）

另外，爱尔兰的两届世锦赛鞍马冠军麦克莱纳根（McClenaghan），则在男子鞍马决赛以15.533分夺金，赢得爱尔兰史上首面奖牌。哈萨克斯坦的库巴诺夫（Kurbanov，15.433分）和此前在团体赛场边小休爆红的美国选手内多罗斯希克（Nedoroscik，15.300分）摘下银牌和铜牌。

尤洛为菲律宾夺金，止不住激动之情。（路透社）

菲律宾自由体操和跳马世界冠军尤洛（Yulo）也在男子自由体操决赛以15.000分夺金，拿下菲律宾体操历来首枚奥运奖牌和该国历来第二枚奥运金牌。

东京奥运会冠军、以色列选手多尔戈皮亚特（Dolgopyat）获得银牌（14.966分），英国的贾曼（Jarman）摘铜（14.933分）。