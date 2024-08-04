【奥运会】美国男篮梦之队三连胜 南苏丹生死战落败送希腊出线

（巴黎电）美国男篮“梦之队”在新加坡时间星期六（8月3日）晚豪取小组赛三连胜，小组第一出线，将于星期三（7日）凌晨对战巴西。东道主法国将在之前登场，迎接加拿大的挑战。

在美国对波多黎各之后进行的另一场C组小组赛中，南苏丹以85比96输掉出线生死战，塞尔维亚的明星后卫神射手博格丹诺维奇（Bogdanovic）全场14投10中轰下30分，丹佛金块（Denver Nuggets）球星约基奇（Jokic）也贡献22分13篮板的大号两双。

每组前两名队伍将直接晋级八强，而净胜分差距最小的两支第三名队伍也将出线。巴西之前以一胜两负的战绩和负七分的净胜分晋级，而南苏丹在输球后以负17分的净胜分将晋级位置拱手相让，希腊以负八分的净胜分惊险晋级复赛。

希腊要在新加坡时间星期二（6日）下午5时面对2023年世界杯冠军德国队，塞尔维亚则要在之后对战澳大利亚。

在对阵美国队的比赛，波多黎各首节发挥出色，内外线同时开花，帮助他们在第一节一度领先八分。之后美国队在詹姆斯（James）的带领下逐步将比分追回，波多黎各29比25领先四分进入次节。

第二节初始，杜兰特（Durant）的登场帮助美国队打开局面，之后波多黎各三分开始哑火，而美国男篮仰仗詹姆斯的妙传打出多次快攻。美国男篮很快将比分差距拉大至两位数，全队单节轰下39分，以64比45领先19分结束半场。

第三节比分继续扩大，虽然波多黎各命中压哨三分，但只是杯水车薪。末节成为美国队的表演时刻，明尼苏达灰狼队（Minnesota Timberwolves）的爱德华兹（Edwards）在抢断后贡献一记“大风车”扣篮，之后他再命中一记三分，并过掉两位波多黎各球员完成高难度上篮。波多黎各喊出暂停，美国队则换上替补阵容。爱德华兹全场15投11中，砍下全场最高26分。最终美国队以大比分104比83碾压波多黎各。