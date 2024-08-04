【奥运会】凯蒂夺历史第九金 美国破男女混合泳接力纪录

美国自由泳女王凯蒂·莱德基800米自由泳完成四连冠，与俄罗斯体操名宿拉里莎并列奥运史上夺金最多的女选手。美国与中国队在男女4X100米混合泳接力竞争激烈，最终由美国以0.12秒的优势夺冠。加拿大的萨默·麦金托什年少有为，获得本届第三枚金牌。

（巴黎综合电）美国自由泳女王凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）在女子800米自由泳完成四连冠及赢得生涯第九枚奥运金牌壮举，美国则打破男女4X100米混合泳接力世界纪录夺冠。

27岁的凯蒂在新加坡时间星期天（8月4日）凌晨的决赛中以8分11秒04的成绩夺下女子800米自由泳金牌。这是凯蒂的个人第九枚奥运金牌，和俄罗斯体操名宿拉里莎‧拉特尼娜（Larisa Latynina）并列史上夺金最多的女选手。

凯蒂也通过这个项目写下四连冠，成为继菲尔普斯（Phelps）之后，第二名在同一项目达成四连冠的泳将，并是第一名完成这项壮举的女泳手。

她说：“我觉得我给了自己很大的压力，但我很高兴自己能做到。”

女子800米自由泳比赛竞争激烈，亚军阿里亚尔妮·蒂特穆斯（Ariarne Titmus，8分12秒29）近乎全程保持同样速度，但凯蒂还是凭借高速与续航力更胜一筹。

凯蒂说：“我知道我只需要专注于比赛，不需要关注时间，尽可能在比赛结束后听到国歌。”

阿里亚尔妮受访时表达对凯蒂的敬佩，说道：“她从我11岁开始就在这个项目连续夺冠，我下个月都要24岁了。她真的极其出色。”

夺铜的则是同样来自美国的佩奇·马登（Paige Madden），她游出了8分13秒00。

美国队刷新纪录险胜中国

美国泳将墨菲（左起）、托里·胡斯克、格蕾琴·沃尔什和尼克·芬克组成的团队，打破世界纪录获得金牌。（法新社）

美国同日在男女4X100米混合泳接力赛以0.12秒之差压倒中国，并刷新该项目世界纪录。

美国和中国在比赛中几次互相超越，最后前者以3分37秒43率先触壁，刷新英国队在东京奥运创下的3分37秒58世界纪录和奥运纪录。

得到银牌的中国同样超越了英国的原纪录时间，并打破亚洲纪录，时间是3分37秒55。澳大利亚则打破大洋洲纪录，以3分38秒76的成绩夺得铜牌。

美国队的格蕾琴·沃尔什（Gretchen Walsh）受访时说：“这是非常特别的一刻，我也想向队友表达感谢。没有他们，我就不会在这里，所以这是一次很酷的经历。”

在预赛上场但决赛没有上阵的美国名将德雷塞尔（Dressel），也在队友助阵下获得自己的第九枚奥运金牌。

萨墨斩获本届第三金

萨默·麦金托什打破奥运纪录，获得女子200米个人混合泳金牌。（路透社）

17岁的加拿大天才少女萨默·麦金托什（Summer McIntosh）斩获个人本届第三金，在女子200米个人混合泳决赛游出2分06秒56的成绩，并打破奥运纪录。她此前还在400米个人混合泳以及200米蝶泳赛事中获得金牌。

美国的凯特·道格拉斯（Kate Douglass，2分06秒92）和澳洲的凯莉·麦基翁（Kaylee Mckeown，2分08秒08）拿下银牌和铜牌。

匈牙利蝶王米拉克（Milak）则以49秒90的战绩，在男子100米蝶泳力压两名加拿大选手连多（Liendo，49秒99）和卡伦（Kharun，50秒45）夺冠。

同日也进行了女子50米自由泳半决赛。现世界纪录保持者、瑞典名将萨拉·舍斯特伦（Sarah Sjostrom）以23秒66的成绩排名第一晋级，并打破奥运纪录。