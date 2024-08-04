【奥运会】称霸网球女单含金量十足 郑钦文：远比自己想象中厉害

李娜13年前赢得法网，成为亚洲第一人。如今郑钦文在同一片红土场上夺得奥运冠军，以另一种方式创造历史。

（巴黎综合电）中国21岁网球好手郑钦文创造历史，在巴黎奥运会成为亚洲和中国首名拿下奥运网球单打金牌的选手。她的夺冠之旅含金量十足，除了打败世界第一，也曾两度在首盘落败的压力下反败为胜。这次的奥运之旅也让她意识到，原来自己“远比想象中的要厉害”。

在星期六（8月3日）的决赛中，郑钦文以6比2、6比3打败克罗地亚的多娜·维基奇（Donna Vekic）。夺得冠军后，她躺在红土球场上庆祝，让人联想起13年前，她的师姐李娜在同一片场地赢得法国网球公开赛时，也同样躺在场上庆祝胜利。

郑钦文躺在球场上庆祝胜利。（路透社）

当年李娜在法网获得个人第一个大满贯冠军，也是亚洲第一人。郑钦文还没拿过大满贯桂冠，先拿到了奥运金牌。

羡慕李娜成为历史创造者 如今自己也创历史

她赛后说：“我一直羡慕李娜这样的历史创造者。不管怎样，她总是第一个赢得大满贯的亚洲选手。现在我成为第一个赢得奥运金牌的亚洲选手，我也创造了历史。”

这段征途上，她的代表作想必是在半决赛终结对世界第一波兰女将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）的六连败，让后者赛后痛哭。

在两盘战胜伊加前，郑钦文在前两轮的比赛更加艰苦。她两轮都在首盘落败下翻盘，期间经历了四次抢七大战，打败美国对手艾玛·纳瓦罗（Emma Navarro）和德国三届大满贯冠军安热莉克·科贝尔（Angelique Kerber）。

中国球迷手持国旗，为郑钦文加油，并在最后见证历史。（法新社）

奥运教会她不放弃

她告诉奥运官网，这次奥运的经历教会她不放弃的精神。“你看那么多场球马上就要输了，但是就是因为那种戏剧性，依旧还可以追回来，这足以说明意志品质可以在竞技当中产生多么大的力量。

“不管以后遇到什么关键的时刻，永远想着这一刻我可以连续打五场比赛，可以在三天内征战九个小时，我远比自己想象中的要厉害。”

之前郑钦文因为和艾玛在大太阳下鏖战三个多小时，决定退出过后的混双赛。原搭档张之臻临时更换搭档配搭王欣瑜，结果竟拿到银牌，同样取得突破，让中国取得历来最佳奥运网球战绩。

在这之前，中国曾在2004年和2008年奥运的女双项目中，分别取得一金和一铜。