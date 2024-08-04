【奥运会】阿尔及利亚女拳手被质疑性别 闯四强确保奖牌后泪崩

（巴黎综合电）引起性别争议的阿尔及利亚女拳手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）闯入巴黎奥运会66公斤级项目半决赛，至少确保铜牌。她在赢得比赛后痛哭，表示要为了尊严而战。

伊曼内星期六（8月3日）以5比0轻取匈牙利的卢卡·安娜·哈莫里（Luca Anna Hamori）闯进四强，将获得阿尔及利亚自2000年以来的首枚拳击奖牌。

近期面对性别争议而受到全球各界的审视，伊曼内赛后仿佛释放所有压力，直接抱着教练痛哭。

她说：“这是一场战斗，我为我的尊严而战。”

伊曼内与中华台北选手林郁婷去年因为在检测中，被指因为验出有男性拥有的XY染色体，遭国际拳击协会（IBA）剥夺参加拳击世锦赛的资格。

但去年IBA因管理问题不再得到国际奥委会（IOC）认可，因此本届奥运拳击赛由IOC单独主办。伊曼内与林郁婷获得巴黎奥运资格，IOC主席巴赫（Bach）力挺两名女拳手，表示对她们是女性毫无怀疑，有权以女性的身份参赛。

伊曼内赛后说：“我为自己感到骄傲，也为国家感到骄傲。我为我的国家以及心爱的运动项目而战，也希望能够在确保得到女子拳击奖牌后成为奥运冠军，为了下一代。”

阿尔及利亚总统特本（Tebboune）在社交平台X发文祝贺伊曼内。他写道：“你为阿尔及利亚、阿尔及利亚妇女和阿尔及利亚拳击界争得荣誉。无论结果如何，我们都会支持你。祝你在接下来的两轮比赛中好运。”

林郁婷星期天（4日）同样闯入女子57公斤级项目半决赛，也至少获得铜牌。