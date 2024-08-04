【奥运会】乔科维奇经两次抢七终圆金牌梦 成史上第五位金满贯球员

37岁的塞尔维亚网球传奇乔科维奇（Djokovic）在新加坡时间星期天（8月4日）晚以7比6（7比3），7比6（7比2）险胜21岁西班牙好手阿尔卡拉斯（Alcaraz），夺得巴黎奥运网球男单金牌。

第一盘双方虽然都有机会破发，但都惊险守住自己的发球局，双方鏖战一个半小时进入抢七大战。抢七中乔科维奇在3比3平手时接发球得分取得领先，之后阿尔卡拉斯连续两次回球出界，交给乔科维奇三个盘点，乔科维奇抓住机会以7比6（7比3）成功拿下第一盘。

第二盘双方依旧多次濒临破发边缘，但始终无法获取优势，金牌战愈演愈烈再次进入抢七。抢七大战中乔科维奇状态火热，势不可挡在取得4比2的领先后连下两分以6比2拿到四个金牌点，下一球乔科维奇抓住机会结束战斗，终于圆梦，拿下巴黎奥运网球男单金牌。

乔科维奇金牌加身后，也成为网坛历史上第五名实现金满贯成就的球员，是继阿加西（Agassi）和纳达尔（Nadal）之后的第三名男单选手，这也是乔科维奇2024年的第一个冠军。

乔科维奇曾在晋级决赛后表示，这枚金牌重要无比。“无论星期天（8月4日的决赛）发生什么，只要能为我的国家赢得一枚排名更高的奖牌（铜牌），都是一种巨大的骄傲和荣誉。我要拿金牌，这是件大事。”

乔科维奇曾经四次打入奥运半决赛，之前最好的成绩是在2008年北京奥运会获得一枚铜牌。在这之前，奥运金牌是他职业生涯唯一缺失的冠军。值得一提的是，这是两名年龄相差26岁的选手，各自职业生涯的首次奥运会决赛。

阿尔卡拉斯曾在上个月举行的温布登网球锦标赛男单决赛中，连续第二年击败七届温网冠军乔科维奇，拿下其职业生涯第四个大满贯冠军。

之前进行的女双铜牌战中，西班牙组合克里斯蒂娜·布克沙（Cristina Bucsa）／萨拉（Sara Sorribes Tormo）以6比2，6比2连下两盘战胜捷克组合卡罗利娜·穆霍娃（Karolina Muchova）／琳达·诺斯科娃（Linda Noskova），夺得铜牌。