【奥运会】200米首圈成绩23秒21 珊蒂将通过复活赛争半决赛权

我国“短跑皇后”珊蒂在法国时间星期天（8月4日）上午于法兰西体育场（Stade de France）举行的巴黎奥运会女子200米首圈赛中，以23秒21在第五组的八名选手中排名最后，总排名第31，但新赛制却让她有“重生”的机会。

不设预赛的200米在本届奥运会新增了复活赛（Repechage），让那些没有在首圈赛排名小组前三，直接进入半决赛的选手能通过复活赛来争取半决赛的机会。

根据这个新赛制，每场复活赛排名第一的选手和剩余选手中成绩最快的两人，将能加入半决赛的行列。

旧赛制则只有首圈排名每组前三和其余三名成绩最快的选手，能够进入由24人组成的半决赛。

复活赛将在星期一（5日）下午举行，珊蒂将在第一场复活赛的第三道亮相。

第二次参加奥运会的珊蒂这次在巴黎参加两个短跑项目，她在星期五（2日）的100米首圈赛以11秒63，总排名第55的成绩，无缘半决赛。由于100米首圈之前已有预赛，所以不设复活赛。

200米是珊蒂的优势项目，她在去年杭州亚运会夺得了金牌，去年世锦赛也凭借22秒57的全国纪录，直接搭上通往巴黎奥运会的班车。

然而，今年2月的一次受伤却破坏了她的强劲势头，也打乱了她的备战计划。

珊蒂：和赛季最佳差不多 但对手们都太快了

她在100米无缘半决赛后受访时两度哽咽，这次的情绪虽平复许多，仍明显沮丧。

她一见到记者就说：“其实我没什么可说的”，然后叹了一口大气说：“我拼尽了全力，非常专注也做好了准备，但还是不足以直接进入半决赛。

“从时间来看，今天的成绩其实不算太差，和我的赛季最佳（23秒17）差不多，但对手们今年的成绩都很快。这是正常的，毕竟这是奥运年。”

尽管复活赛给予在首圈赛中无法直接进入半决赛的选手第二次机会，但珊蒂似乎没有太兴奋。她说：“没错，这是第二次机会，但我还是会以同样的战术进入比赛。”

在首圈赛中成绩最快的是美国名将加布里埃尔·汤姆斯（Gabrielle Thomas）。她的成绩为22秒20，她较早前以21秒78创造了女子200米今年的世界最快成绩。