【奥运会】樊振东乒乓男单称王 成就职业生涯“大满贯”

（巴黎讯）中国乒乓球名将樊振东再次克服逆境球，在新加坡时间星期天（8月4日）晚上的男单决赛，在先落后一局的情况下，以4比1逆转击败瑞典选手莫雷加德（Moregard），首夺奥运男单金牌，成就职业生涯的“大满贯”。

樊振东是上届东京奥运会单打亚军，他也拿过世乒赛单打冠军与世界杯单打冠军，就只差这枚奥运单打金牌成就大满贯。

这枚金牌也是中国代表团在本届奥运会的第17枚。以7比11输掉首局比赛后，樊振东以11比9、11比9、11比8、11比8连扳四局，耗时49分钟为中国乒乓队夺下这枚男单金牌。这也是中国乒乓队在本次比赛所夺得的第三枚乒乓球金牌，之前中国队已经夺得女单与混双金牌。

在决赛的第五局比赛，樊振东对垒莫雷加德时，一度以10比3的庞大优势领先对手，手握七个赛点。不过，莫雷加德连取五分，将比分追成8比10，樊振东最终凭借一个发球抢攻，以11比8拿下这一局，登上最高领奖台。

樊振东晋级之路充满挑战

樊振东晋级决赛之路，可谓是充满挑战。复赛与日本球员张本智和的对决堪称惊心动魄，樊振东当时开局就以0比2落后，形势严峻。然而，他及时调整战术与心态，将比分追平，最终4比3逆转获胜，成功晋级四强。半决赛，这名中国球员在对阵法国小将菲利克斯·勒布伦时火力全开，以4比0的绝对优势强势晋级决赛。

另一方面，世界排名第26的莫雷加德曾经在32强赛淘汰另一名中国球员，他是本次奥运会男单首号种子王楚钦。

在较早前举行的铜牌战上，法国的17岁小将菲利克斯·勒布伦在主场球迷的打气加油下，没有给巴西对手卡尔德拉诺（Calderano）任何机会，直拍横打的勒布伦势如破竹，以11比6、12比10、11比7、11比6直落四局击败对手，为法国夺得乒乓球男单铜牌。

整场比赛勒布伦打得积极主动，除了在第二局遭遇卡尔德拉诺较强的抵抗，一度以9比10落后外，另外三局比赛都打得没有悬念。