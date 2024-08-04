侧记：深陷于“乒乓奶奶”倪夏莲的魅力

来到巴黎已超过一个星期，哪个运动员让我留下最深刻的印象？那非“乒乓奶奶”倪夏莲莫属，她的自然与可爱，似乎与奥运会这个竞技体育最高殿堂格格不入，却又是那么吸引人。

在来到巴黎奥运会之前，我只知道倪夏莲是一位来自卢森堡的高龄乒乓球手。虽然她曾来过新加坡参加WTT大满贯赛，但基于各种原因，我从未有机会见到她的庐山真面目，直到那天前去南巴黎竞技场（South Paris Arena），报道我国乒乓球员曾尖在女单32强对垒印度球员斯莉嘉·阿库拉（Sreeja Akula）的比赛，才“刚好”看到了隔壁桌的倪夏莲，结果记者的目光就一直被吸引过去。

61岁的倪夏莲当时在32强赛对垒现世界第一女单、中国的孙颖莎，虽被对方4比0横扫，全程却挂着笑容，感觉胜利对她而言，一点也不重要。她为自己的每一个得分欢呼雀跃，为自己的失误懊恼跳跃，在她的身上完全感受不到压力，只有活力、喜悦、享受和对乒乓球的热爱。

比赛结束后，倪夏莲热情地拥抱了比自己小38岁的孙颖莎，表现得比对手还兴奋，如同一位长辈对优秀晚辈的欣赏，而倪夏莲的丈夫兼教练丹尼尔森也在赛后双手抓住了她的脸，给予她一个鼓励的吻。两人亲得自然却甜蜜爆表，在场内引起了不小的骚动。

倪夏莲为观众送上飞吻。（路透社）

离开球场时，倪夏莲犹如天王巨星般地接受着大家给予她的热烈掌声，她绕场挥手致意，偶尔还送上飞吻。

在混采区，她的人气也是最旺，非华人媒体都想采访她，而她也侃侃而谈。当被问到对垒孙颖莎是否感到吃力时，她还自嘲从小手短“萝卜腿”，所以没办法，很多球都接不到。如此坦率的回答，让一旁的我忍不住笑了。

人气红不让的她不断地被媒体叫住，并且看得出她其实很愿意受访，只可惜采访时间有限，她只好微笑着跟媒体道别后，在工作人员的陪同下离开。

虽然痛失采访这位“乒乓奶奶”的机会，但我却有幸亲眼见证了她的魅力。61岁的她不仅完美诠释了什么叫对体育的热爱与坚持，也给观众带来了许多快乐，“倪奶奶”无疑是本届奥运会的另一道美丽风景线。