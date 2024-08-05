【奥运会】击败中国组合 中华台北李洋王齐麟羽球男双成功卫冕

最后一次在奥运会合体的中华台北组合李洋／王齐麟以一枚奥运金牌，为自己的职业生涯再添辉煌。他们星期天（8月4日）在巴黎奥运会羽毛球男双完成二连冠。

李洋／王齐麟连续两届奥运会决赛都对上实力强劲的中国组合，这次他们从死亡之组艰难突围后，决赛迎战世界第一中国的梁伟铿／王昶表现神勇，以21比17、18比21、21比19胜出。

这是中华台北队史上进账的第二枚羽毛球奥运金牌，都由李洋／王齐麟夺得。

马国男双实现大翻盘 2比1胜丹麦摘铜

铜牌战同样打得异常激烈，马来西亚组合谢定峰／苏伟译在对手次局握有四个赛点的情况下实现大翻盘，最终以2比1击败丹麦组合拉斯姆森（Rasmussen）／阿斯特鲁普（Astrup），保住上届夺得的铜牌。

从第二局死里逃生的谢定峰（左）和苏伟译，获得铜牌后释放情绪。（路透社）

马国组合首局16比21败阵，并在次局一度面临16比20的绝境，但他们连得六分完成翻盘，将比赛带入决胜局。

决胜局谢定峰／苏伟译一度握有14比8的领先优势，但被丹麦连续追分下，又以17比18落后。双方持续纠缠，马国组合20比19分领先时，丹麦组合击球中网，让谢定峰／苏伟译以21比19笑到最后。

这是马来西亚队在本届奥运会的首枚奖牌。

卡罗琳娜领先时因伤退赛 玛丽斯卡铜牌战不战而胜

在两场女单半决赛中，世界第一的韩国好手安洗莹艰难闯关，前世界第一的西班牙名将卡罗琳娜·马林（Carolina Marin）则在领先时含泪退赛。

世界第四的卡罗琳娜在半决赛全场掌控主动权，以21比14、10比8领先中国球员何冰娇时在一次救球中旧伤复发，她忍着痛打了多两分后宣布弃权。卡罗琳娜先是在场边跪着哭泣，之后走到球场中央与何冰娇握手后再度跪在场地哭了起来，她过后拒绝组委会提供的轮椅，坚持一拐一拐地离开赛场。

距离决赛只有一步之遥，卡罗琳娜因伤无奈退赛，也不会出战铜牌战。（路透社）

何冰娇的情绪也受到影响，她赛后接受采访时表示，卡罗琳娜的发挥很好，自己处于被动状态。

“她此前已经战胜过伤病，希望她之后也能克服这次伤病尽快站在场上。马林（卡罗琳娜）跟我说要带着她的那一份加油。”

首次打入奥运决赛的何冰娇接下来将与安洗莹争冠，后者较早时以11比21、21比13、21比16逆转战胜印度尼西亚的玛丽斯卡晋级。

世界羽联稍后发文告表示，铜牌战不会进行，玛丽斯卡获得第三名。

男单：新旧世锦赛冠军对决

男单决赛将在东京奥运会冠军安赛龙（丹麦）和昆拉武特（泰国）之间展开。

巡回赛表现一般但总是在大赛有出色发挥的昆拉武特延续火热状态，对垒马来西亚一哥李梓嘉以21比14、21比15胜出，并将交手纪录改写至五胜四负。

世界第八的昆拉武特在巴黎周期中，斩获2023年世锦赛冠军和2022年世锦赛亚军。

丹麦名将安赛龙连续两届奥运会打进决赛。（路透社）

力求卫冕的安赛龙离奥运两连冠只差一场胜利，他在半决赛以22比20、21比14挡住印度球员叻斯亚·森的冲击，取得决赛资格。

昆拉武特过去与安赛龙交手的战绩为一胜六负，2020年至2022年吃下六连败后，在2023年首夺胜利，这是两人时隔一年半后再度交手。