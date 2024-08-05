【奥运会】墨士廉遇状况 水翼风筝板首日四轮后总排名第三

左顾右盼，我国的两届水翼风筝板世界冠军墨士廉终于在巴黎时间星期日（8月4日）下午献出他的奥运会首秀，可惜出师不利，在第四轮比赛中遭遇了一些状况，以致首日后仅排名第三。

按照原定计划，墨士廉本该在中午时分起航，但因为马赛港（Marina Marseille）的风势偏弱，因此第一轮比赛延迟了超过三个小时。

水翼风筝板首日进行了四轮比赛，我国帆船小将在第一轮只排名第五，但第二轮后已升至第一。

第三轮，墨士廉落后另一名前世界冠军、斯洛文尼亚选手沃迪塞克（Vodisek），排名第二。到了第四轮，墨士廉疑似与另一名选手缠在一起而退赛，但在扣除了这一轮的最差成绩后，仍以八净分总排名第三。目前领先的是沃迪塞克，奥地利选手彭塔斯（Bontus）排名第二。

水翼风筝板是巴黎奥运会帆船赛的新项目，开赛轮将进行四天，每天四轮比赛。在开赛轮16轮后排名前二的将直接进入奖牌轮决赛。奖牌轮决赛将在四名选手之间展开，另外两人会是两场半决赛的优胜者。

卢军汉跌落至第25

新加坡的另一名帆船代表卢军汉则在星期天进行了男子帆船激光级第七轮及第八轮比赛。

他在第七轮因为太早起航而被取消资格，第八轮排名第27，但凭借第一天的不俗表现，目前以138总净分，在43名帆船手中排名第25。

男子帆船激光级赛事共有10轮，星期一（5日）将进行最后两轮，只有排名前10的帆船手才能进入星期二（6日）进行的奖牌轮。

上届冠军澳大利亚的沃恩（Wearn）经八轮后以38总净分，继续领先群雄。