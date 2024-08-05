【奥运会】金优镇男子个人赛称王 韩国横扫射箭五金

（巴黎综合电）巴黎奥运会星期天（8月4日）结束最后一项射箭赛事——男子射箭个人赛的争夺。在本届已经夺下男子团体赛和混合团体赛金牌的韩国世界冠军金优镇终于如愿夺冠，帮助韩国横扫巴黎奥运会的所有五枚射箭项目金牌，自己也成为三冠王。

金优镇在决赛中经过惊心动魄的加赛，6比5险胜美国选手埃里森（Ellison）。两人前四局轮流胜出，打成4比4平手（每局两分），并在第五局取得同样的30环满分成绩，比赛进入加赛环节。

两人在加赛中双双命中10环，金优镇的箭距离正中心55.8毫米，而埃里森的箭距离正中心60.7毫米，金优镇最终以毫厘之差摘金。铜牌由另一名韩国选手李宇锡，以6比0轻取德国的翁鲁（Unruh）后夺得。

金优镇成奥运首名五金箭手

金优镇和埃里森是男子射箭界翘楚，两人相互竞争许多年，同时也惺惺相惜。金优镇赛后说：“如果梅西（Messi）和罗纳尔多（Ronaldo）是足球界最强的两人，那么我们或许就是射箭界的两人代表。”

埃里森（左起）、金优镇和夺得铜牌的另一名韩国选手李宇锡，在领奖台上合照。（法新社）

埃里森曾在世锦赛拿下一次个人金牌和一次男团金牌，而金优镇是三届世锦赛个人冠军、四次男团冠军和两次混合团体冠军，但这其实是金优镇首次在奥运称霸男子个人赛。加上在前两届奥运会赢得的男团金牌，金优镇成为奥运史上首名拿下五金的射箭选手。

与金优镇搭档赢得混合团体赛金牌的女选手林是见，也在星期六（8月3日）打败队友南秀贤，拿下女子个人赛冠军。加上她也和南秀贤及全勋英赢得女团金牌，林是见继去年杭州亚运会后，同样成为了三料冠军得主。

林是见的队友安山在上届东京奥运会成为历来首名射箭三冠王，不过安山这次落选奥运会。