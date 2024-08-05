【奥运会】寿星潘展乐逆转秀 助中国终结美国男4X100米混合泳十连冠

在20岁生日这天，中国年轻泳手潘展乐再次在巴黎奥运会创造历史。他在男子4X100米混合泳接力决赛中重演100米自由泳决赛的神奇表现，帮助队伍逆转夺冠。这让中国泳队打破了美国泳队对这一项目长达40年的垄断，首次摘金。

在新加坡时间星期一（8月5日）凌晨这场万众瞩目的决赛中，中国凭借徐嘉余和覃海洋的优秀发挥，在仰泳和蛙泳保持领先。负责蝶泳的孙佳俊是中国较弱的一棒，法国和美国先后反超，中国暂居第三。

之后便是潘展乐的表演时间，中国在他入水时落后0.75秒。之后潘展乐在水中如同一枚鱼雷，在后半程越游越快，最后成绩3分27秒46，中国胜了0.55秒。潘展乐这一棒游出了45秒92，再一次在短短100米赛程中比对手快了超过一秒。美国队获得亚军，东道主法国获得季军。

潘展乐：被人说那么多 今天证明了自己

潘展乐（中）在比赛中冲刺，最后帮助中国勇夺金牌。（新华社）

在赛后混采区接受采访时，中国前三棒保持着东亚人的谦逊，其中孙佳俊激动落泪，说不出话来。年轻的潘展乐却再次留下快人快语。

他说：“多亏了我的好队友们，给我创造了信心和一点点优势。特别佩服他们三个，包括他们之前说今天不满意怎么样。比赛已经结束了，冠军是我们的，不满意的应该是别人，不会是我们。”

潘展乐包办了中国本届奥运游泳项目的两面金牌，而他比赛当天刚刚年满20岁。

对于自己的表现，潘展乐说，45秒92就是之前单项成绩46秒40减去反应时间后的正常发挥。他说：“这证明我已经达到了（这一水平）。其实第一天游完46秒40，我自己都不敢相信。我觉得这成绩板是不是出问题了。再加上被人说了那么多，但今天证明了自己，这成绩就是我能游出了的。”

美国泳队自1984年洛杉矶奥运会起在这个项目的十连冠就此戛然而止。实际上，自从1960年罗马奥运会首次设立该项目以来，除了1980年因抵制莫斯科奥运会没有派队参赛，美国就一直垄断这个项目的金牌。

游泳赛事最后一天 美国泳队破两世界纪录

芬克打破孙杨12年前的男子1500米自由泳世界纪录，并卫冕成功。（法新社）

这也是本届奥运游泳赛事的最后一个比赛日。四项比赛中，美国打破了两项世界纪录。在男子1500米自由泳决赛中，美国泳手芬克（Finke）以14分30秒67的成绩卫冕成功，并打破了中国名将孙杨在2012年伦敦奥运会上创造的14分31秒02的原世界纪录。

（左起）雷根·史密斯、莉莉·金、格蕾琴·沃尔什和托丽·赫斯克牵手站上领奖台，庆祝美国重夺女子4X100米混合泳接力冠军。（法新社）

而在女子4X100米混合泳接力中，由雷根·史密斯（Regan Smith）、莉莉·金（Lilly King）、格蕾琴·沃尔什（Gretchen Walsh）和托丽·赫斯克（Torri Huske）组成的美国泳队以3分49秒63的成绩夺冠，刷新美国泳队在2019年光州世锦赛上创下的3分50秒40的原世界纪录。上届冠军澳大利亚获得亚军，中国获得季军。

在女子50米自由泳中，瑞典名将萨拉·舍斯特伦（Sarah Sjostrom）以23秒66的成绩夺冠，创下奥运会纪录。她完成了50米和100米自由泳双冠。