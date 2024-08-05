【奥运会】美国游泳霸主地位被澳洲撼动 潘展乐马尔尚异军突起

美国泳坛霸主优势被削弱、潘展乐以巨大优势夺冠引争议、法国新星马尔尚独取四金，为本届奥运会游泳赛增添了色彩与话题。

（巴黎综合电）巴黎奥运会游泳赛新加坡时间星期一（8月5日）凌晨结束，美国虽然以八金13银七铜保住霸主地位，但澳大利亚仅以一金之差，屈居第二。此外，中国泳手潘展乐一举打破男子100米自由泳世界纪录，马尔尚（Marchand）为东道国法国独取四金，都起到了画龙点睛的作用。

不过，中国泳手早前卷入禁药风波，结果遭到其他国家选手不友善对待，甚至引发各国网民在线上掀开骂战，让本届奥运游泳赛蒙上污点。

美国游泳队自1992年巴塞罗那奥运会起，每届奥运会都高居榜首，今年却差点痛失霸主地位。他们在奖牌榜上一直落后澳洲，直到最后一天摘下两枚金牌，才实现反超，赢得全场总冠军。

澳洲泳队在东京奥运会时，就已展现了威胁美国的实力。他们上届取得九金，只落后美国两金排第二，本届虽然金牌数减少，收获七金八银三铜，但也是68年（除了1980年美国没有参加莫斯科奥运会以外）来距离美国最近的一次。

澳洲女将是泳队夺牌的主力军，她们贡献了团队本届七枚金牌的六枚。（法新社）

马尔尚和萨默表现出色 助法国及加拿大崛起

法国新星马尔尚独取四金，惊艳全场。（路透社）

不过美国和澳洲金牌数减少，也意味着其他国家有进步。

22岁的法国泳将马尔尚在男子200米蛙泳、蝶泳，以及200米、400米个人混合泳赛夺冠，并全部打破奥运纪录，成为法国史上首名在单届奥运赢得四枚个人金牌的选手。他将上届只得一银的法国，带上奖牌榜第三位（四金一银二铜），并被称为美国飞鱼菲尔普斯（Phelps）接班人，这也得到了“菲鱼”本人认可。

加拿大17岁天才少女萨默·麦金托什（Summer McIntosh）则在个人项目斩获三金一银，是加拿大史上首名三金得主，也让该国泳队取得了自1984年奥运会以来的最佳成绩三金二银三铜，排在奖牌榜第四。

萨默·麦金托什上届奥运成为加拿大代表团最年轻选手，虽然没有奖牌入账，但她三年来迅速成长，已经有多个奥运和世界冠军头衔。（法新社）

潘展乐破世界纪录 再引发中国药检呈阳话题

中国泳手潘展乐一举打破男子100米自由泳世界纪录，以超过一秒的夺冠优势成为热门话题。（法新社）

刚满20岁的中国泳将潘展乐无疑是另一亮点。他在男子100米自由泳决赛，以46秒40的新世界纪录摘下中国此项目历来首金。他以超过一秒优势击败澳洲名将查尔莫斯（Chalmers），也成为热门话题。澳洲评述员霍克表示“这简直不是人类能办到”的评论在微博上流传。菲尔普斯也惊讶地称这“在我职业生涯中闻所未闻”。

由于本届奥运会前爆出中国泳队曾集体药检呈阳性却免受惩罚的争议事件，因此中国泳手称在巴黎面对一些对手的不友善对待。潘展乐夺金后透露，他之前跟查尔莫斯打招呼，对方不理睬他。中国泳队31名选手据报在抵达巴黎后首10天进行了近200次药检，平均每人五到七次，比其他国家都多，也令中国网民不满。

不过中国泳队在本届奥运取得12枚奖牌（二金三银七铜排第五），是前两届奥运的总合（每届六枚），这样的成绩可谓不俗。潘展乐在男子4X100米混合泳接力从后居上助中国夺冠，也成为经典。

然而不仅在游泳赛，本届奥运会也发生了其他不愉快事件，例如阿尔及利亚女拳手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）和中华台北拳手林郁婷的性别争议风波，和台湾球迷所持地图海报及应援毛巾，分别被疑似中国大陆男子抢夺和遭工作人员没收的事件，留下遗憾。