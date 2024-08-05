【奥运会】刘雨辰黄雅琼巴黎铁塔前拍婚纱照

（巴黎综合电）刚夺得奥运混双金牌的中国羽毛球选手黄雅琼，日前接受男友刘雨辰的求婚后，双双到巴黎埃菲尔铁塔前拍摄婚纱照。

其实，两人是应抖音《冠军驾到》节目邀请，接受直播访问，并拍了一组浪漫婚纱照。原本受邀的是黄雅琼和搭档郑思维，但日前向黄雅琼求婚成功的刘雨辰也来到节目现场。

从照片可以看到，两人虽穿着简约，但戴着新娘头纱的黄雅琼手上拿着棒花，与刘雨辰甜蜜亲吻，背景的巴黎埃菲尔铁塔十分瞩目。两人亲吻的一幕还引起在直播间观看直播的网友起哄。

刘雨辰（左）与黄雅琼（右）在巴黎铁塔前，甜蜜亲吻。（互联网）

甜蜜爆表的画面，让网友们纷纷留言点赞，“好家伙，直接巴黎婚纱照安排上了”“刘雨辰你小子赚大了，娶到雅琼这漂亮的老婆”。也有网友调侃刘雨辰求婚计划很完整，“速度够快，刘雨辰的整个求婚计划做得够完整的，连婚纱照拍摄都安排上了”“哇，让埃菲尔铁塔见证两人的爱情，这也太浪漫了吧”。

此外，主持人还鼓励网友截屏或录屏，在刘雨辰和黄雅琼的抖音留言区分享他们觉得最幸福的瞬间。

这套由抖音推出的运动员访谈节目，名为奥运版《冠军驾到》。奥运冠军和受欢迎运动员受邀到抖音直播间，与网友面对面聊天，第一时间分享夺冠喜悦，以及揭秘赛场精彩故事和感人细节。节目之前在杭州亚运会推出时，备受关注和好评。