【奥运会】世界第二中国女篮爆冷出局 尼日利亚创历史复赛战美国

（里尔综合电）巴黎奥运会女篮小组赛于新加坡时间星期一（8月5日）凌晨全部结束，排名世界第二的中国女篮与八强擦肩而过，而尼日利亚则以79比70战胜加拿大，代表非洲大陆历史上首次进入奥运男女篮球八强，将在复赛面对美国女篮。

根据规则，女篮的小组前两名直接晋级，而两个成绩最好的小组第三名也可获得八强席位。中国女篮在星期六（3日）结束全部比赛后以一胜两负积四分排名A组第三，净胜分为负一分。但因日本队于星期天（4日）意外以58比85惨败于比利时队后，比利时得以积四分成为C组第三，并握有净胜分零分的微弱优势，排在中国队之前，取得复赛资格。

而B组的最后一场比赛在星期一凌晨结束，澳大利亚队以79比72获胜，该组法国、澳洲和尼日利亚三队皆两胜一负同积五分，使得积四分的中国队成为三组中成绩最差的第三名，无缘八强。

日本女篮则在败北后吞下三连败，小组垫底，两支亚洲球队均出局。

澳洲女篮惊险晋级

分在B组的尼日利亚女篮于新加坡时间星期天下午以79比70战胜加拿大，在送给对手三连败的同时创造历史，成为奥运男女篮史上首支进入八强的非洲队伍。

尼日利亚在第三节发挥出色，单节拿到23分并且成功限制加拿大的进攻，只让后者拿到五分。尼日利亚成功保持住领先，拿到两胜一负的战绩。这也意味着之后进行的小组赛成澳洲的生死战，澳洲女篮需要战胜法国队才能打平积分并以净胜分优势晋级。

澳洲女篮全场都占据主动，虽然东道主曾在末节一度以65比64将比分反超，但澳洲女篮之后打出一波7比0的进攻潮成功守住胜利，最后以79比72获胜，如愿挤进八强。

至此奥运女篮八强全部出炉，八支队伍将移步巴黎休息一日再战。复赛将于新加坡时间星期三（7日）打响，塞尔维亚将在下午5时率先对战澳洲，之后西班牙将对上比利时。次日（8日）凌晨，德国将挑战主场作战的法国，而尼日利亚则将面对卫冕冠军，剑指奥运八连冠的美国女篮。