【奥运会】自拍合照从奥运谢幕 李洋：只剩这场要拍好哦！

（巴黎综合电）中华台北组合李洋／王齐麟星期天（8月4日）蝉联奥运会羽毛球男双冠军后，与另两组夺牌选手在领奖台上自拍合照。李洋在面对镜头时，突然对掌镜的马来西亚球员苏伟译说：“要拍好哦，我只剩这一场可以拍咯！”

这句话惹笑大家之余，也听出他告别球场心意已决。

李洋／王齐麟在决赛中以2比1险胜中国组合梁伟铿／王昶，成为奥运羽毛球史上首支卫冕男双冠军的组合。

李洋（左）与搭档王齐麟蝉联羽毛球男双冠军，迎来中华台北代表团在本届奥运会的首枚金牌。（法新社）

但李洋早前已宣布即将结束职业生涯，打完9月的台北公开赛后就退役。这段自拍的影片曝光后，被网民疯传。

有网民说“有够可爱，我相信马来西亚的选手一定有拍好的”“剩这张可以拍也有点感伤”“超好笑这样给人家压力”。

李洋的最后一届奥运非常精彩，他与王齐麟分到有五队的死亡小组，必须比其他小组多打一场。尽管如此，这支组合仍连胜四场，从小组出线，复赛淘汰泰国组合，半决赛战胜丹麦对手，再闯入决赛，最终为中华台北代表团取得在本届奥运会的首枚金牌。

李洋在获胜后跪下亲吻球场，让球迷深受感动。（路透社）

不过拿下奥运冠军后，由于可以获得年终总决赛资格，李洋可能要打了年终赛才退役。王齐麟透露，前几天就一直在鼓动李洋打年终赛。“我跟他讲，如果我们真的夺冠，你去年终赛让世界前八名的好手一起帮他办一个引退，能一次在台湾告别、一次在国际赛也不错。”

另外值得一提的是，本届奥运会羽毛球男双金银铜牌选手，与上届一样来自中华台北、中国和马来西亚代表团。中华台北与马来西亚（谢定峰／苏伟译）是原班人马；中国组合则从李俊慧／刘雨辰，变成了梁伟铿／王昶。