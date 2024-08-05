【奥运会】日本锁定击剑总冠军 亚洲队巴黎崛起

（巴黎综合电）日本男子花剑队新加坡时间星期一（8月5日）凌晨在巴黎奥运会团体决赛中，以45比36勇挫意大利，摘下日本击剑队本届第二金，并锁定击剑总冠军，成为亚洲击剑本届雄起的代表之一。

决赛中双方战况胶着，虽然日本队在大多数时候领先，但意大利队数度将比分追平。

直到第八局双方均派出替补队员，日本队永野雄大单局打出5比0，将分差扩大到六分，40比34领先。最后上场的饭村一辉没有让意大利名将马里尼（Marini）有反扑的机会，打出5比2的成绩，锁定金牌。

这是日本早前由加纳虹辉在男子个人重剑夺金后，本届斩获的第二枚击剑金牌。他们在已经结束的巴黎奥运击剑项目中，共取得二金一银二铜，压倒美国的二金一银一铜，排名第一。值得一提的是，日本在上届东京奥运会才夺得历来首枚击剑金牌，如今已迅速崛起。

男子花剑队夺冠队员之一的松山恭助说：“我们还是不相信（我们夺冠了），这意义很重大。我希望在未来的奥运会中，有很多的日本选手可以赢得击剑金牌。”

击剑从1896年的奥运会至今，一直是每一届奥运的比赛项目，不过它向来是欧洲国家的天下，在意大利和法国更尤为盛行。在巴黎奥运前，日本只获得过三枚击剑奖牌（一金两银），而他们本届一下就获得了五枚。

日本花剑队聘两名法国教练

日本花剑队现在有两位教练来自法国，他们都曾是奥运奖牌的获得者。值得一提的是，日本花剑队在半决赛以45比37打败了法国队。法国在铜牌战45比32拿下美国得铜。

自2017年就执教日本的法国籍教练布瓦丹（Boldin）说：“日本的策略是使用外国专才，有趣也令我很感激的是，他们让我们安心工作，让我们做出决定，这是一个非常平静的工作环境。”

不仅是日本，其他亚洲击剑队在本届奥运也有亮眼表现。击剑奖牌榜中前四的队伍皆获得两面金牌，当中有三个来自亚洲，分别是取得两金一银的韩国（排名第三）和两金的香港（排名第四）。美国以两金一银一铜居次。

在前两届奖牌榜第一的俄罗斯缺席下，亚洲队伍把握机会，赢得了本届奥运12个击剑项目的六个，是历来表现最佳的一次，让人期待他们未来也能继续和欧美国家分庭抗礼。