【奥运会】夺下奥运首金后 乔科维奇放眼洛杉矶奥运

（巴黎综合电）夺下职业生涯首枚奥运金牌后，塞尔维亚网球天王乔科维奇（Djokovic）表示或将参加2028年洛杉矶奥运会。

在法国时间星期天（8月4日）的巴黎奥运会男单决赛经历两盘抢七大战，以7比6（7比3）、7比6（7比2）击败西班牙年轻新秀阿尔卡拉斯（Alcaraz）后，乔科维奇夺下了网坛所有能争取的最高荣誉。

这名24次大满贯得主在这次奥运会之前，唯独缺少奥运金牌，这令他史上最伟大网球员的称号有了争议。他的24座大满贯冠军虽然是网坛男单史上最多，但他在奥运会的最佳成绩只是2008年北京奥运会的铜牌。

与他同期的对手纳达尔（Nadal）及费德雷尔（Federer）分别曾22次和20次夺得大满贯，虽然不如乔科维奇多，但两人都曾在奥运会称王。纳达尔拥有一枚单打金牌和一枚双打金牌，费德雷尔则是双打冠军。

乔科维奇赛后说：“我真的是太高兴了……说实话，当我赢下金牌的那一刻，当时的感受超乎了一切我所能想象或希望的。我觉得在（2012年奥运会）开幕礼撑着国旗进场是我作为运动员至今感觉最好的经历。

“我想参加洛杉矶奥运会，我享受代表我的国家参加奥运会和戴维斯杯。”

不过届时乔科维奇将是41岁，且本赛季他已面对一连串伤痛困扰，到时候身体情况如何是个未知数。

除了男单决赛，星期天也决出女双冠军，意大利组合萨拉·埃拉尼（Sara Errani） 和贾斯明·保利尼（Jasmine Paolini）经历第三盘决胜局后以2比6、6比1、10比7击败了以中立选手参赛的俄罗斯组合米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）和戴安娜·施奈德 （Diana Shnaider），夺得金牌。