【奥运会】澳四女泳将穿领奖服 跳下水疯狂庆祝

（巴黎综合电）澳大利亚女子4X100米混合泳接力队在星期天（8月4日）的巴黎奥运会游泳最后一个比赛日，获得一枚银牌。四名选手领完奖牌后，突然跳入水中，疯狂举动震惊全场。

凯莉·麦基翁（Kaylee McKeown）、艾玛·麦基翁（Emma McKeon）、莫莉·奥卡拉汉（Mollie O’Callaghan）与詹娜·施特劳赫（Jenna Strauch），联手在本届奥运会最后一个游泳赛项中取得亚军，助澳洲泳队交出七金八银三铜的漂亮成绩单。

澳洲前泳手、现为电视评述员的贾恩·鲁尼（Gian Rooney）说，她看到这四名女选手穿着领奖服、湿漉漉的模样，感到非常惊讶。

贾恩问：“跳入泳池是谁的主意？”艾玛、莫莉与阿里亚尔妮不约而同地指向凯莉。

凯莉笑说：“大家都在害我！我只是看着泳池，心想：‘谁知道以后还有没有机会这么做。’这里的气氛实在太棒了，我心想不如做这样的事，完成这次的奥运。”

这是艾玛的奥运谢幕战。她共参加三届奥运，总得六金三银五铜，是澳洲史上最杰出的奥运健儿。她说：“我没有特别注意这个。这是大家奋斗的目标……但整个奥运旅程才是我这辈子难忘的。”

莫莉在本届奥运会收获了女子200米、4X100米自由泳接力及4X200米自由泳接力赛三枚金牌，年仅20岁就拥有总数五枚奥运金牌。

她说：“这是令人心力交瘁的一个星期。我须要好好放个长假……我须要重新调整自己，这样才能再次出发。”