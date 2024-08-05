珊蒂无缘200米半决赛 承诺四年后再战奥运

我国“短跑皇后”珊蒂在巴黎奥运会女子200米“复活”失败，没能晋级半决赛，宣告本届奥运会征程结束，但她承诺不会放弃，会再战2028年洛杉矶奥运会。

在法国时间星期一（8月5日）上午于法兰西体育场（Stade de France）举行的女子200米复活赛中，珊蒂以23秒45在第一组七名选手中排名最后，争取首进200米半决赛的希望落空。

不设预赛的200米在本届奥运会新增了复活赛（Repecharge），给那些没能通过首圈赛直接晋级半决赛的选手，一次重生的机会。根据赛制，只有在首圈赛每组排名前三的选手才能直接获得半决赛资格。

珊蒂在前一天的首圈赛中，以23秒21的成绩在第五组的八名选手中排名最后，总排名第31，因而进入复活赛。

根据复活赛的赛制，只有在每场复活赛中排名第一和剩余选手中成绩最快的两人，才能加入半决赛的行列。

这是珊蒂第二次参加奥运会，上届她凭外卡得以参加200米，结果止步首圈。本届奥运会，她凭借去年在世锦赛创造的22秒57全国纪录，达到奥运会入选标准，直接搭上通往巴黎奥运会的班车，100米再凭借世界排名直接进入首圈，无须参加预赛。

她在日前的100米首圈跑出11秒63，同样无缘半决赛。

珊蒂在前一天的200米首圈赛无法直接晋级半决赛后，伤心不已。（谢智扬摄）

珊蒂：我很伤心 我以为至少能进半决赛

没能如愿首进奥运会半决赛的珊蒂在受访时的第一句话是，“我很伤心，感觉很糟糕。不只是今天，整个奥运征程的成绩都不是我想要的。”

“我本期待能有更好的成绩，至少进入半决赛。”

当被问到是否还会挑战2028年洛杉矶奥运会时，她毫不犹豫地说：“那是个目标，我现在更渴望了。我知道自己是有实力的。”

珊蒂因为今年初不幸受伤而无法延续去年的强劲势头。

珊蒂的教练库尼亚相信爱徒还能站上2028年奥运会的舞台上。（何欣颜摄）

教练库尼亚：珊蒂已做到新加坡人从未做到的事

因此她的教练库尼亚在受访强调，虽然他们不满意成绩，但珊蒂已经做到了从未有任何新加坡人做到的事情，并且提醒短跑是很容易受伤的运动，去年世锦赛冠军谢莉卡·杰克逊（Shericka Jackson）和牙买加“常青树”谢莉安·弗雷泽·普莱斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）都因伤退出了本届奥运会。

当被问到是否相信27岁的珊蒂还有机会征战2028年奥运会时，他说：“我当然相信她。我相信她至少能在洛杉矶亮相，但成绩如何就不能保证了。”