【奥运会】墨士廉第五轮排名第三 总净分排名第一

我国两届水翼风筝板世界冠军墨士廉于新加坡时间星期一晚（8月5日）完成第五轮比赛，他以13分36秒的成绩排名第三，总净分来到11分，排名也升上第一。

比赛延迟一个小时后开始，海面有小浪，湿度68%，选手们需要在赛场完成两圈的比赛。今日比赛原本将进行第五到第八轮的比赛，但在第五轮结束后赛会宣布延期。

墨士廉在第一圈开始时排名第六，但结束时成功上升两位来到第四。第二圈的第一个计时点墨士廉再上升一位来到第三。成功冲线之后，墨士廉最终排名第三位。

而前一天领先的沃迪塞克发挥失常，以第十名完赛。根据规则选手经过特定轮次后可以扣除成绩较差的排名。所以沃迪塞克此轮虽然拿到第十，但此成绩将被扣除，总净分维持11分，暂居第二。

总体成绩排名第三的则是奥地利选手彭塔斯（Bontus），目前他只落后一分。

根据比赛规则，公开系列赛中排名前两名的选手将直接晋级决赛，而之后的三到10名选手将进入半决赛。墨士廉若保持目前状态，有机会直接进入决赛。

今年的世锦赛亚军，意大利的皮亚诺西（Pianosi）本轮以13分12秒的成绩夺得第一，排名第二的则是德国选手马斯（Maus），落后21秒。

我国另一位帆船好手卢军汉原定同日将参加的男子帆船激光级第九和第十轮比赛，同样因天气原因取消。这意味着他无法在这最终两轮改善排名，在43位选手中取得第25位，无缘以前10名晋级星期二（6日）的奖牌轮，就此结束奥运征途。